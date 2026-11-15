به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ کتاب «تحلیل نظریات قرآنی معاصر شیعه» تألیف حجت‌الاسلام والمسلمین محمدحسین شریفی به همت مجتمع عالی آموزشی پژوهشی بین‌الملل حوزه‌های علمیه و با هدف معرفی و تبیین اندیشه‌ها و دستاوردهای نوین قرآنی شیعه در مجامع علمی بین‌المللی، به زبان انگلیسی در کشور اندونزی چاپ و منتشر شد.

این اثر پژوهشی با هدف معرفی ظرفیت‌های علمی و نظریه‌پردازی اندیشمندان معاصر شیعه در حوزه مطالعات قرآنی به جامعه علمی جهان، در هفت فصل تدوین شده و با رویکردی تحلیلی، به بررسی، نقد و واکاوی هفت نظریه مهم و بنیادین قرآنی معاصر شیعه می‌پردازد.

در این کتاب، نظریه‌ها و نوآوری‌های برجسته‌ترین متفکران قرآنی معاصر شیعه، از جمله نظریه «روح معنا در قرآن» از علامه طباطبایی(ره)، «تفسیر موضوعی برون‌قرآنی» از شهید آیت‌الله سید محمدباقر صدر(ره)، نظریه‌های «بطن قرآن» و «نسخ در قرآن» از آیت‌الله محمدهادی معرفت(ره)، «مرجعیت علمی قرآن» از آیت‌الله‌العظمی جوادی آملی، «ابتنای علوم انسانی بر قرآن» از آیت‌الله‌العظمی شهید سید علی خامنه‌ای(ره) و «تفسیر موضوعی میان‌رشته‌ای» از حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر رضایی اصفهانی، در قالب گفتارهایی ساختاریافته و با نگاهی موشکافانه مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.

انتشار این اثر به زبان انگلیسی در کشور اندونزی، گامی در راستای معرفی و عرضه ظرفیت‌های علمی و پژوهشی اندیشمندان معاصر شیعه در عرصه بین‌الملل به شمار می‌رود و می‌تواند منبعی ارزشمند برای پژوهشگران، استادان دانشگاه، دانشجویان و اسلام‌پژوهان در مجامع علمی جهان باشد.

لینک کتاب در انتشارات: https://sadrapress.sadra.or.id/product/1076/

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