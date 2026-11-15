به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ منابع محلی از استان شیعه نشین بامیان افغانستان، روز شنبه (۲۳ آبان) به روزنامه ۸صبح گفتند که دو کارمند زن حوزه سلامت، از سوی ریاست بهداشت عمومی طالبان در این استان برای ارائه خدمات درمانی به شهرستان سیغان اعزام شده بودند، اما هنگام انجام وظیفه، در یک پاسگاه امنیتی طالبان متوقف شدند.

بر اساس اطلاعات منتشرشده، نیروهای طالبان پس از اطلاع از اینکه این کارکنان زن همراه با «محرم شرعی» نیستند، آنان را مورد بازجویی قرار داده و با توهین و تهدید، به مدت ۲۴ ساعت در بازداشت نگه داشتند.

به گفته منابع، این دو کارمند پس از ارائه ضمانت به طالبان آزاد شدند.

منابع محلی همچنین گفته‌اند که نیروهای طالبان هنگام برخورد با این زنان از الفاظ رکیک و توهین‌آمیز استفاده کرده و هشدار داده‌اند که در صورت سفر دوباره به شهرستان سیغان، محاکمه و زندانی خواهند شد.

این رویداد نگرانی‌هایی را درباره امنیت و مصونیت کارکنان زن حوزه سلامت و فراهم بودن شرایط لازم برای فعالیت حرفه‌ای آنان در بامیان ایجاد کرده است.

این در حالی است که پس از بازگشت طالبان به قدرت، زنان در افغانستان با محدودیت‌های گسترده‌ای در زمینه آموزش، تحصیل، اشتغال و حضور در عرصه‌های عمومی مواجه شده‌اند.

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