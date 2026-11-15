به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نیروهای همسو با عربستان در یمن امروز یکشنبه از اجرای عملیاتی با عنوان تغییر آرایش و استقرار مجدد در منطقه‌ای مشرف بر تنگه راهبردی باب‌المندب خبر دادند. این اقدام پس از آن صورت گرفت که نیروهای مسلح یمن، عملیاتی دورزننده در پشت مواضع آنان اجرا کردند.

عقب‌نشینی نیروهای همسو با عربستان از منطقه باب‌المندب، زمینه را برای افزایش تسلط نیروهای مسلح یمن بر این گذرگاه باریک دریایی فراهم می‌کند.

تنگه باب‌المندب یکی از مهم‌ترین و پرترددترین آبراه‌های جهان برای جابه‌جایی کالا و محموله‌های تجاری است، به‌ویژه محموله‌هایی که از آسیا و از مسیر کانال سوئز مصر راهی اروپا می‌شوند.

عقب‌نشینی پس از از دست رفتن مواضع و خطوط پشتیبانی

یک منبع نظامی به شبکه تلویزیونی «المسیره» یمن گفت که تجمعات و نیروهای تقویتی همسو با عربستان از حومه منطقه ذوباب و تنگه باب‌المندب عقب رانده شده‌اند. به گفته این منبع، این عقب‌نشینی پس از آن صورت گرفت که نیروهای مسلح یمن، حلقه محاصره را بر آنان تنگ‌تر کردند.

این منبع افزود که نیروهای عقب‌نشسته، مواضع و خطوط پشتیبانی خود را از دست دادند و ناچار شدند با این بهانه که قصد حفاظت از شهر عدن را دارند، به سمت این شهر فرار کنند.

تغییر آرایش؛ توجیهی برای فرار از خطوط درگیری

این منبع نظامی تأکید کرد که توجیه عقب‌نشینی از خطوط مقدم درگیری با عنوان تغییر آرایش و استقرار مجدد، نشان‌دهنده میزان نگرانی نیروهای همسو با عربستان از گرفتار شدن در دام کشته‌شدن یا اسارت به دست نیروهای مسلح یمن است. به‌ویژه آنکه حلقه محاصره بر این تجمعات تنگ‌تر شده و توانایی خود را برای حفظ مواضعشان از دست داده‌اند.

تأکید بر ادامه مقابله با تحرکات نیروهای همسو با عربستان

این منبع در ادامه بر تداوم مقابله با تجمعات و تحرکات خصمانه تأکید کرد و گفت: نیروهای مسلح یمن همچنان به مقابله میدانی با تحرکات عربستان و ابزارها و مزدوران آن ادامه خواهند داد و در عین حال، بر معادله محاصره در برابر محاصره و تشدید تنش در برابر تشدید تنش، پایبند خواهند ماند.

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