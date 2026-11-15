به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیین ویژه روز «کتاب، کتابخوانی و کتابدار» و بهره‌برداری از ۳۴ خودرو کتابخانه عمومی سیار، صبح یکشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۵، با حضور مسعود پزشکیان؛ رئیس‌جمهور، سید عباس صالحی؛ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، آزاده نظربلند؛ دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، اعضای هیأت امنای نهاد، جمعی از استانداران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مسئولان فرهنگی، در ساختمان مرکزی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، برگزار شد.

در بخشی از این آیین، برگزیدگان و شایستگان تقدیر دومین دوره رویداد ملی «هم‌خوان؛ جایزه کتابخانه عمومی ایران» معرفی و تجلیل شدند.

فهرست برگزیدگان و شایستگان تقدیر جایزه ملی هم‌خوان ۱۴۰۵

جایزه ملی خدمات برون‌کتابخانه‌ای / کتابخانه عمومی قائم (عج) / فردوس، استان خراسان جنوبی

جایزه ملی کتابخانه عمومی دوستدار خانواده / کتابخانه عمومی فرهنگیان / همدان، استان همدان

جایزه ملی آموزش کاربران در کتابخانه عمومی / کتابخانه عمومی شهدای شاهدیه / یزد، استان یزد

جایزه ملی خدمات کتابخانه عمومی برای سالمندان / کتابخانه عمومی امام علی(ع) / آذرشهر، استان آذربایجان‌شرقی

جایزه ملی خدمات کتابخانه عمومی برای نوجوانان / کتابخانه عمومی شهید محمد اسلامی / شیراز، استان فارس

جایزه ملی خدمات کتابخانه عمومی برای کودکان / پیشخان کودک و نوجوان شهروند / فسا، استان فارس

جایزه ملی نوآوری در کتابخانه‌های عمومی / کتابخانه عمومی شهید ملا محمد ذبیحی / سروآباد، استان کردستان

جایزه ملی خدمات کتابخانه عمومی برای گروه‌های خاص / کتابخانه عمومی مرکزی تبریز / استان آذربایجان‌شرقی

جایزه ملی خدمات کتابخانه عمومی برای گروه‌های خاص / کتابخانه عمومی شهدای قزوین / استان قزوین

جایزه ملی ویژه کتابخانه ارزش‌آفرین / کتابخانه عمومی مرکزی خرم‌آباد / استان لرستان

جایزه ملی ترویج کتابخانه عمومی (گروه‌های مردمی و جهادی فعال در امر ترویج خواندن) / مؤسسه فرهنگی هنری جادوی رنگین‌کمان / تهران، استان تهران

جایزه ملی ترویج خواندن (فعالان فضای مجازی و رسانه‌ها) / زهرا کوهکن / زاهدان، استان سیستان و بلوچستان

جایزه ملی ترویج کتابخانه عمومی (خبرنگار فعال در معرفی کتابخانه‌های عمومی) / هانیه علی‌نژاد / تهران، استان تهران

جایزه ملی ترویج کتابخانه عمومی (رسانه فعال در معرفی کتابخانه‌های عمومی) / رسانه ارمغان / بجنورد، استان خراسان شمالی

جایزه ملی حامیان کتابخانه عمومی / مرتضی کرباسی / استان خراسان رضوی

جایزه ملی کتابخوان شهید / خانواده شهیدان زینب و زهرا بهرامی / میناب، استان هرمزگان

جایزه ملی خانواده کتابخوان / خانواده سجاد میرزاپور اربه‌لنگه / قم، استان قم

دوستدار همیشگی کتابخانه‌های عمومی / کاظم قلم‌چی / تهران، استان تهران

استاندار دوستدار کتابخانه‌های عمومی / مهدی زندیه‌وکیلی / اراک، استان مرکزی

شهردار دوستدار کتابخانه‌های عمومی / محمدحسن اسدی / شیراز، استان فارس

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