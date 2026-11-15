به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «دونالد ترامپ» رئیس‌ جمهور آمریکا که در انتخابات میان دوره ای کنگره (در امور داخلی کشورش) و نیز در تجاوز پرهزینه به ایران با شکست هایی مواجه شده است، در پیامی در تروث سوشال با هدف جلب توجه بیشتر افکار عمومی به خود با اتخاذ رویکردی تکراری ادعا کرد: من در کاخ سفید هستم و جلساتی را در مورد موضوعات مختلف برگزار می‌کنم.

رئیس‌ جمهور آمریکا مدعی شد: دوران بسیار هیجان‌ انگیزی برای آمریکا در جریان است. اتفاقات بزرگی در حال روی دادن است.

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