به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ روابط عمومی و تبلیغات آستان مقدس از برگزاری محافل ادعیه و مناجات با عنوان «نجوای بندگی» خبر داد.

بر اساس این گزارش، در روز سه‌شنبه ۲۶ آبان‌ماه، مراسم دعای توسل با سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین ناصر خلج و قرائت دعا توسط آقای احمد ولی، پس از نماز عشاء برگزار خواهد شد.

همچنین در روز پنج‌شنبه ۲۸ آبان‌ماه مراسم دعای کمیل پس از نماز عشاء با سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه و قرائت دعا توسط آقای علی اکبر حائری و مراسم زیارت جامعه کبیره با قرائت حجت‌الاسلام والمسلمین ناصر شهیدی از ساعت ۲۱ برگزار می‌شود.

جمعه ۲۹ آبان‌ماه نیز مراسم دعای کمیل نیمه‌شب (به وقت حاج قاسم) با سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین سیدحسین مؤمنی و قرائت دعا توسط با نوای سید محسن بنی فاطمی ساعت ۳۰ دقیقه بامداد، دعای ندبه از ساعت ۶ صبح با سخنرانی و قرائت دعا توسط حجت‌الاسلام والمسلمین سعید شحیطاط و مراسم استغاثه و زیارت آل‌یاسین با نوای حجت‌الاسلام والمسلمین حمیدرضا گودرزی یک ساعت به اذان مغرب برگزار می شود.

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