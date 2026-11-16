به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رُمان «عیسای مایوس» با موضوع بررسی ابعاد فردی و اجتماعی زندگی علامه طباطبایی با حضور آیت الله محسن اراکی، حجت الاسلام والمسلمین مشرف معاون فرهنگی حرم مطهر بانوی کرامت، حجت الاسلام جواد محدثی نویسنده حوزوی و میثم امیری نویسنده اثر روز گذشته در حرم بانوی کرامت رونمایی شد.

آیت الله محسن اراکی در ابتدای آئین رونمایی اظهار داشت: این رمان یک گفتار تمثیلی است و در قرآن کریم نیز مکرر گفتارهای تمثیلی وجود دارد که آیات سوره زخرف تنها نمونه ای از این مساله است که به قوم فرعون اشاره دارد.

وی افزود: رُمان‌نویسی در فقه اسلامی تحت همین عنوان «مثل نویسی» می گنجد چراکه حتما لزومی ندارد سوژه واقعی باشد بلکه سوژه می تواند یک مَثَل ذهنی باشد.

عضو مجلس خبرگان رهبری تأکید کرد: جهان انسان دائما در حال حرکت است و توقف و ایستایی برای بشر وجود ندارد چراکه جهان آفرینش یک صدور و یک رجوع دارد و در حرکت رجوعی نیز طبق آیات قرآن کریم یک حرکت موفقیت آمیز صعودی و الهی وجود دارد و یک حرکت معکوس و نزولی و تمامی حرکت های صعودی و نزولی در اختیار خود انسان است.

آیت الله اراکی با بیان اینکه انسان ها دارای دو تیپ شخصیتی هستند، یادآور شد: عده ای همه چیز را وارونه می بینند و عده ای نیز واقعیت ها را مشاهده می کنند؛ هم برای حرکت های صعودی مثال وجود دارد و هم برای حرکت های نزولی و سقوط انسان مثال وجود دارد.

وی در ادامه گفت: از امتیازات ادیان الهی به خصوص دین اسلام و مذهب تشیع این است که سرتاسر این مکتب عبرت و درس و مثل است.

وی افزود: تمام وجود حضرت زهرا سلام الله علیها از خنده، گریه، شوهرداری، همسرداری، خطبه خوانی و… در راستای حرکت صعودی و الهی است و در هیچ مذهبی چهره هایی همچون علامه طباطبایی یافت نمی شود که تمام حرکتشان صعودی باشد.

در ادامه نیز حجت‌الاسلام والمسلین جواد محدثی در خصوص رمان عیسای مأیوس اظهار داشت: عمده مطالب این رمان «عیسای مأیوس» تا ۴۰ سالگی علامه طباطبایی را به تصویر کشیده است که مربوط به مهاجرت ایشان به نجف و مراجعت مجدد به زادگاه و سپس مهاجرت مجدد به قم است که با سختی ها و فراز و نشیب های متعدد همراه بوده است.

وی افزود: ادبیات نوشتاری رمان کمی سنگین است و ممکن است مخاطب و مطالعه کننده به سختی بیفتد چرا که از جملات عربی و ترکی استفاده شده است.

محدثی تاکید کرد: این رمان یک رمان ابتکاری است که نقطه حسن آن محسوب می شود چرا که از زوایای خاصی مباحث سیر و سلوک علامه طباطبایی را بیان نموده است.

رُمان «عیسای مایوس» توسط نشر زائر چاپ شده است.

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