به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «رونالد کوهن» سرمایه‌گذار باسابقه رژیم صهیونیستی و از بنیان‌گذاران صندوق سرمایه‌گذاری آپاکس (Apax) و از پیشگامان صنعت سرمایه‌گذاری خطرپذیر در اروپا، هشدار داده است که افراط‌گرایی سیاسی در رژیم صهیونیستی، مؤسسات سرمایه‌گذاری خارجی را به احتیاط واداشته است. او همچنین نسبت به احتمال گسترش تحریم‌های اقتصادی و رسیدن دامنه آن به بانک‌ها ابراز نگرانی کرده است.

به گفته کوهن، اقتصاد رژیم صهیونیستی هم‌زمان با فشارهای ناشی از جنگ، افزایش بدهی عمومی و رشد بیکاری در بخش فناوری مواجه است.

کوهن در گفت‌وگو با روزنامه عبری‌زبان «گلوبس» اظهار کرد: مسئله سیاسی به یک معضل تبدیل شده و افراط‌گرایی باعث شده است سرمایه‌گذاران نهادی بین‌المللی در سرمایه‌گذاری در اسرائیل محتاط‌تر شوند.

او افزود که این سرمایه‌گذاران تحت فشار جریان‌های مخالف رژیم صهیونیستی، قرار دارند. موضوعی که تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری در رژیمی را که تصویر سیاسی آن نزد برخی نهادهای خارجی رو به افول گذاشته، دشوارتر می‌کند.

کوهن تأکید کرد که احتیاط سرمایه‌گذاران از هم‌اکنون آغاز شده و دیگر صرفاً در حد گمانه‌زنی و بحث‌های مطرح‌شده نیست. او هشدار داد که تداوم این روند می‌تواند جریان ورود سرمایه‌های خارجی به رژیم صهیونیستی را محدود و توانایی شرکت‌های این رژیم برای جذب سرمایه‌گذاران جدید را تضعیف کند. به‌ویژه در بخش فناوری که به تأمین مالی خارجی و مراحل متوالی سرمایه‌گذاری وابستگی زیادی دارد.

افراط‌گرایی سیاسی؛ عاملی برای کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی

کوهن این احتیاط سرمایه‌گذاران را به فضای سیاسی حاکم بر رژیم صهیونیستی، مرتبط دانست. فضایی که به اعتقاد او به اعتماد سرمایه‌گذاران آسیب می‌زند.

او گفت که رژیم صهیونیستی چند سال پیش در اوج اعتبار اقتصادی خود به‌عنوان مرکزی برای شرکت‌های نوپا قرار داشت، اما در حال حاضر، وضعیت اقتصادی به‌مراتب بدتر شده است.

کوهن نگران است که تداوم تنش‌های سیاسی، علاوه بر پیامدهای مستقیم جنگ و هزینه‌های سنگین آن، بر تصمیم‌های سرمایه‌گذاران و شرکت‌ها نیز تأثیر منفی بگذارد.

این همان روندی است که کارشناسان اقتصادی نیز پیش‌تر در ۳۰ سپتامبر گذشته در گفت‌وگو با خبرگزاری بلومبرگ به آن اشاره کرده بودند. آنها هشدار داده بودند که رژیم صهیونیستی در مجموع ممکن است با انزوای اقتصادی فزاینده‌ای روبه‌رو شود. زیرا شرکت‌های خارجی در تلاش‌اند از منافع خود محافظت کنند و بازارها نیز به سمت رعایت الزامات مرتبط با کاهش ریسک و محدود کردن همکاری‌های پرخطر حرکت می‌کنند.

تحریم‌ها در آستانه ورود به بخش مالی رژیم صهیونیستی

کوهن گفت که به اعتقاد او، تحریم اقتصادی از شهرک‌های صهیونیست‌نشین، آغاز شده است. با این حال، او معتقد است تشخیص و تفکیک محصولات رژیم صهیونیستی از کالاهای تولیدشده در شهرک‌های صهیونیست‌نشین واقع در کرانه باختری در بازارهای خارجی دشوار است. مسئله‌ای که ممکن است دامنه تحریم‌ها را از کالاها و مناطق مشخص به طیف گسترده‌تری از محصولات رژیم صهیونیستی گسترش دهد.

در سپتامبر گذشته، ائتلافی متشکل از ۱۲ کشور به رهبری انگلیس متعهد شد کالاهای وارداتی از شهرک‌های صهیونیست‌نشین در کرانه باختری را ممنوع کند. اقدامی که در پی افزایش خشم و نارضایتی بین‌المللی از سیاست‌های رژیم صهیونیستی، صورت گرفت.

این ائتلاف که کشورهایی از جمله فرانسه، کانادا و اسپانیا را دربرمی‌گیرد، همچنین در اکتبر گذشته از اعمال تحریم‌هایی علیه شهرک‌های صهیونیست‌نشین در کرانه باختری خبر داد.

گسترش و شتاب گرفتن جریان تحریم‌ها باعث شده است بنیان‌گذار صندوق سرمایه‌گذاری آپاکس نگرانی عمیق خود را از احتمال رسیدن این تحریم‌ها به بانک‌ها ابراز کند.

او در این باره گفت که چنین اتفاقی، بسیار خطرناک خواهد بود و نسبت به انتقال فشارهای اقتصادی به نهادهایی هشدار داد که حلقه ارتباطی اساسی میان شرکت‌های رژیم صهیونیستی، سرمایه‌گذاران و بازارهای خارجی به شمار می‌روند.

هزینه جنگ و افزایش بدهی عمومی رژیم صهیونیستی

کوهن هزینه کلی جنگ را بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیارد دلار برآورد کرد و گفت که نسبت بدهی عمومی رژیم صهیونیستی به تولید ناخالص داخلی از حدود ۶۰ درصد به نزدیک ۷۰ درصد افزایش یافته است.

به گفته او، این فشارهای مالی در شرایطی بر اقتصاد رژیم صهیونیستی تحمیل شده‌اند که وضعیت اقتصادی این رژیم چندان مساعد نیست.

کوهن با وجود اشاره به قدرت ارزش پول ملی رژیم صهیونیستی یعنی شِکِل، گفت که افزایش نرخ بهره به تقویت این ارز کمک کرده است. در حالی که نرخ بیکاری در بخش فناوری رو به افزایش گذاشته است.

او همچنین هشدار داد که آمارهای رسمی بیکاری رژیم صهیونیستی ممکن است تمام ابعاد فشارهای موجود را منعکس نکنند. زیرا نیروهای ذخیره نظامی این رژیم در دوره خدمت خود از دولت حقوق دریافت می‌کنند، با وجود آنکه از مشاغل معمول خود دور مانده‌اند.

شرکت‌های نوپای رژیم صهیونیستی به فکر انتقال فعالیت‌های خود به خارج افتاده‌اند

کوهن هشدار داد که بنیان‌گذاران شرکت‌های نوپا ممکن است فعالیت‌های خود را به شهرهایی مانند «نیویورک»، «سان‌فرانسیسکو» یا «لندن» منتقل کنند و شرکت‌هایشان را در این شهرها به ثبت برسانند.

او گفت که تمایلی ندارد کارآفرینان، رژیم صهیونیستی را ترک کنند، اما در حال حاضر نمونه‌هایی از انتقال فعالیت برخی از آنها به خارج از اراضی اشغالی، مشاهده می‌شود.

به اعتقاد او، چنین روندی به معنای انتقال فرصت‌های شغلی، سرمایه‌گذاری‌ها و تخصص‌های فنی به خارج از رژیم صهیونیستی خواهد بود.

کوهن همچنین خاطرنشان کرد که حتی در مواردی که شرکت‌ها به دست کارآفرینان صهیونیستی در خارج از اراضی اشغالی تأسیس می‌شوند، میزان بهره‌مندی اقتصاد رژیم صهیونیستی از فعالیت آنها با زمانی که این شرکت‌ها به دست کارآفرینان خارجی ایجاد می‌شوند، قابل مقایسه نیست.

بر اساس گزارش منتشرشده از سوی سازمان نوآوری رژیم صهیونیستی در ۳۱ مه گذشته، تعداد شرکت‌های نوپای تأسیس‌شده در این رژیم از بیش از ۱۴۰۰ شرکت در سال ۲۰۱۴ میلادی به حدود ۷۷۵ شرکت در سال ۲۰۲۵ میلادی، کاهش یافته است.

همچنین بر اساس داده‌های شرکت «کوفاس بی‌دی‌آی» که روزنامه «اسرائیل هیوم» در روز ۲۱ ژوئن سال ۲۰۲۶ میلادی منتشر کرده، در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۶ میلادی حدود ۱۶ هزار و ۲۰۰ شرکت و واحد تجاری تعطیل شده‌اند. رقمی که در مقایسه با مدت مشابه سال ۲۰۲۵ میلادی، افزایش ۶ درصدی را نشان می‌دهد.

نگرانی از شکل‌گیری حباب در بازار هوش مصنوعی

این کارشناس صهیونیست در بخش دیگری از اظهارات خود به افزایش ارزش‌گذاری شرکت‌ها و تزریق سرمایه‌های کلان به شمار زیادی از پروژه‌ها اشاره کرد.

او گفت رقابت کنونی باعث شده است شرکت‌های بسیاری تصور کنند در آینده به بازیگران پیشتاز بازار تبدیل خواهند شد. در حالی که ممکن است تنها تعداد محدودی از آنها به چنین جایگاهی دست پیدا کنند.

کوهن برای توضیح این وضعیت به رقابت ۱۰۰ شرکت برای دستیابی به موفقیت اشاره کرد و گفت که احتمالاً تنها یک یا دو شرکت از میان آنها موفق خواهند شد.

او همچنین به شکاف میان شرکت‌هایی اشاره کرد که با ارزش‌گذاری‌های بسیار بالا سرمایه جذب می‌کنند و شرکت‌های فعالی که سودآور هستند و سالانه بین ۲۰ تا ۳۰ درصد رشد می‌کنند، اما برای جذب سرمایه با دشواری مواجه‌اند.

به گفته کوهن، برخی صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر اکنون در مراحل اولیه تأسیس شرکت‌ها، چک‌هایی به ارزش ۲۵ میلیون دلار صادر می‌کنند. سطحی از تأمین مالی که در گذشته معمول و رایج نبوده است.

او معتقد است که این الگو نمی‌تواند برای همیشه ادامه پیدا کند. به‌ویژه آنکه برخی سرمایه‌گذاران روی این فرض حساب باز کرده‌اند که شرکت‌های متعددی موفقیت شرکت‌هایی مانند «اوپن‌ای‌آی» (OpenAI) و «آنتروپیک» (Anthropic) را تکرار خواهند کرد، در حالی که تنها تعداد اندکی از آنها ممکن است به چنین موفقیتی دست یابند.

هشدار درباره ترکیدن حباب ارزش‌گذاری شرکت‌های هوش مصنوعی

کوهن نگرانی خود را از احتمال وقوع اصلاح شدید در بازار پس از افزایش بی‌رویه ارزش‌گذاری شرکت‌ها ابراز کرد.

او برای توضیح این خطر به اتفاقات سال ۲۰۰۰ میلادی بازگشت. زمانی که شرکت‌های متعددی، سهام خود را برای عرضه عمومی وارد بازار کردند، اما پس از مدتی قیمت سهام آنها سقوط کرد.

در آن مقطع، سرمایه‌گذاران از بازار خارج شدند و سهام خود را به هر قیمتی فروختند. روندی که در نهایت به فروپاشی ارزش این شرکت‌ها انجامید.

کوهن معتقد است در صورتی که انتظارات بسیار بالا از صنعت هوش مصنوعی به رشد واقعی و سودآوری متناسب با ارزش‌گذاری شرکت‌ها منجر نشود، احتمال تکرار سناریویی مشابه وجود دارد.

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