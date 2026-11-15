به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ به همت اداره کل خدمات فرهنگی و انتشارات مجمع جهانی اهل بیت(ع)، کتاب «پژوهشی پیرامون شرک و بت‌پرستی در قرآن کریم» اثر «سید عباس سید کریمی حسینی» به زبان عربی، ترجمه و منتشر شد.

این اثر، رویکردی قرآنی به ابعاد مختلف موضوع شرک و بت پرستی است. نویسنده، این گونه بیان کرده است که پاسخ به عقاید وهابیان و اتهامات آنان نسبت به شیعه در زمینه شرک و مظاهر آن، وی را بر آن داشته تا دست به قلم شده و با استناداتی قرآنی، مساله را موشکافی کند.

آیین بت پرستان و عقاید آنان درباره خدا و بت ها و معاد، مناسک و فرهنگ اجتماعی بت پرستان، رسالت پیامبران در دعوت به توحید و نفی بت پرستی، معنای عبادت و توحید و شرک، اقسام شرک و دلایل بت پرستی، محورهای اصلی موضوعات مطرح شده در این کتاب هستند.

نتایج کلی این تحقیق، حاکی از آن است که انحراف اصلی وهابیان در برداشت ناصحیح آنان از عقیده توسل در شیعیان بوده است. به این معنا که شیعیان، شخص مورد توسل را فاقد اصالت ذاتی می دانند و اجابت اصلی را از خداوند می خواهند. اما وهابیان به این مساله توجه نکرده و تصور کرده اند که شیعیان، کاری خدایی را از غیر او طلب می کنند.

کتاب «پژوهشی پیرامون شرک و بت‌پرستی در قرآن کریم» توسط «عبدالامیر آل کمال» به زبان عربی، ترجمه و در ۲۲۶ صفحه و قطع رقعی، منتشر شده است.

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