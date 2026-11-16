خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از الجزیره، گادی آیزنکوت مأمور تشکیل کابینه جدید رژیم صهیونیستی تاکید کرد که تحت هیچ شرایطی نباید بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم حتی یک دقیقه بیشتر در رأس قدرت باقی بماند.

وی اضافه کرد که رفتار نتانیاهو و اطرافیان وی تهدید ملموس و مستقیمی علیه دموکراسی به شمار می رود. حتی یک وجب در اسرائیل باقی نمانده که به خاطر نتانیاهو و منافع وی هدف قرار نگرفته باشد. نباید اجازه داد دور جدیدی از انتخابات برگزار شود و نتانیاهو همچنان در قدرت باقی بماند.

آیزنکوت به لزوم تشکیل کمیته حقیقت یاب درباره مداخلات دفتر نتانیاهو برای مانع تراشی در روند انتخابات نیز اشاره کرد.

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