به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ هم‌زمان با تشدید فشارهای امنیتی و قضایی حکومت آل‌خلیفه علیه شخصیت‌های مذهبی شیعه، مناطق مختلف بحرین شامگاه روز گذشته ـ ۱۵ نوامبر ـ و بامداد امروز ـ ۱۶ نوامبر ـ شاهد تداوم راهپیمایی‌ها و اقدامات اعتراضی در مخالفت با بازداشت و محاکمه ده‌ها روحانی شیعه بود.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، شهروندان بحرینی در مناطق ستره، کرزکان، کرانه، ابوصیبع و ابوقوه با برگزاری راهپیمایی‌های اعتراضی، خواستار آزادی فوری و بدون قیدوشرط علمای بازداشت‌شده شدند.

در جزیره ستره، معترضان با تأکید بر ضرورت حمایت دینی و ملی از علما، مخالفت خود را با محاکمه آنان اعلام کردند. در ابوصیبع نیز شهروندان بلافاصله پس از انتشار خبر تغییر زمان دادگاه به خیابان‌ها آمدند و محاکمه روحانیون را اقدامی علیه جامعه شیعه توصیف کردند.

در کرزکان شعار «با شما هستیم، ای علما» و در کرانه شعار «احکام شما باطل است» سر داده شد. معترضان در ابوقوه نیز با شعار «وفاداری ما برای همیشه به علماست، نه به حَمَد»، مخالفت خود را با سیاست‌های حکومت آل‌خلیفه ابراز کردند.

به گزارش منابع محلی، اعتراضات به مناطق بلاد قدیم، همله و سماهیج نیز گسترش یافته است. در باربار و سار دیوارنویسی‌های اعتراضی گزارش شده و در دراز نیز تصاویر علمای بازداشت‌شده با شعار «صبر هم حدی دارد» بر دیوارهای منطقه نصب شده است.

موج تازه اعتراضات پس از تصمیم دستگاه قضایی بحرین برای جلو انداختن زمان اعلام حکم شخصیت‌های مذهبی از ۲۲ نوامبر به ۱۶ نوامبر شدت گرفت.

برخی منابع شمار روحانیون و شخصیت‌های مذهبی تحت پیگرد را بیش از ۶۰ نفر اعلام کرده‌اند؛ مسئله‌ای که نگرانی‌ها درباره آزادی‌های مذهبی و رعایت حقوق متهمان در روند دادرسی را افزایش داده است.

گروه‌های مخالف حکومت بحرین با محکوم کردن این برخوردهای امنیتی و قضایی، خواستار توقف محاکمه‌ها و آزادی بازداشت‌شدگان شده‌اند.

برخوردهای امنیتی و قضایی با شخصیت‌های مذهبی شیعه، نه‌تنها به کاهش اعتراضات منجر نشده، بلکه شکاف میان حکومت و جامعه شیعه بحرین را عمیق‌تر کرده است.

تداوم اعتراضات در مناطق مختلف بحرین نشان می‌دهد که پرونده محاکمه علمای شیعه، از یک موضوع قضایی فراتر رفته و به نمادی از اعتراض به محدودیت آزادی‌های مذهبی و سیاست‌های امنیتی حکومت آل‌خلیفه تبدیل شده است.

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