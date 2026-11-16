خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله سید یاسین موسوی، امام جمعه بغداد و از استادان برجسته حوزه علمیه نجف اشرف، در خطبه سیاسی خود، با اشاره به چالش‌های جدی سیاسی و حاکمیتی پیش روی عراق، خواستار اتخاذ سیاستی مستقل از سوی دولت این کشور برای صیانت از منافع ملی و جلوگیری از تبدیل عراق به ابزاری در منازعات منطقه‌ای و بین‌المللی شد.

تام باراک و دخالت‌های آمریکا در امور عراق

آیت‌الله موسوی با انتقاد از تحرکات تام باراک، فرستاده آمریکا و دیدارهای وی با مقام‌های عراقی، از جمله نشست‌های برگزارشده در لندن، درباره حدود نفوذ آمریکا در نهادهای دولتی عراق پرسش کرد.

وی همچنین با رد این دیدگاه که دیدارهای مذکور مقدمه‌ای برای کودتا یا بازگشت مخالفان پیشین به قدرت است، نسبت به ابعاد و اهداف این تحرکات ابراز تردید کرد.

اظهارات مقام‌های آمریکایی و مانور سیاسی واشنگتن

امام جمعه بغداد در ادامه به اظهارات منتسب به تام باراک درباره ناکامی‌های آمریکا در عراق، مخالفت واشنگتن با تبدیل بغداد به دشمن تهران و حمایت از گفت‌وگوها، مناسبات تجاری و سفرهای زیارتی میان دو کشور اشاره کرد.

وی تأکید کرد که این اظهارات به معنای تغییر راهبرد آمریکا نیست، بلکه باید آن را موضعی تاکتیکی دانست که در نتیجه فشارهای داخلی و منطقه‌ای بر دولت دونالد ترامپ اتخاذ شده است.

روابط عراق و ایران؛ ضرورت اتخاذ سیاست مستقل

آیت‌الله موسوی با تأکید بر ضرورت پرهیز عراق از پیوستن به محور آمریکا یا ایران، خواستار اتخاذ سیاستی مستقل و مبتنی بر منافع ملی شد.

وی خاطرنشان کرد که پیوندهای جغرافیایی، دینی و اقتصادی عراق و ایران، همکاری میان دو کشور را به امری طبیعی تبدیل کرده است و استقلال عراق از مسیر دشمنی با کشورهای همسایه یا تسلیم شدن در برابر دیکته‌های خارجی محقق نخواهد شد.

تشدید تنش‌های منطقه‌ای و تغییر معادلات تقابل با ایران

امام جمعه بغداد با اشاره به فشارهای سیاسی واردشده بر دونالد ترامپ و اختلافات داخلی در آمریکا، از مخالفت و ملاحظات برخی کشورهای حوزه خلیج فارس درباره ازسرگیری جنگ با ایران سخن گفت.

وی همچنین با اشاره به پیشرفت توانمندی‌های موشکی و هوایی جمهوری اسلامی ایران و همکاری تهران با روسیه و چین، تأکید کرد که این تحولات محاسبات مربوط به رویارویی با ایران را تغییر داده است.

آیت‌الله موسوی همچنین به مباحث مطرح‌شده در مجلس خبرگان رهبری درباره بازنگری در دکترین هسته‌ای ایران اشاره کرد و گفت در شرایطی که آمریکا ایران را به حمله با بمب‌های هسته‌ای تهدید می‌کند، این مجلس به ضرورت تغییر دکترین هسته‌ای ایران رسیده است.

وی در عین حال نسبت به پیامدهای خطرناک تداوم روند تشدید تنش‌ها هشدار داد.

محدودیت‌های مرزی و هوایی؛ پرسش‌هایی درباره استقلال تصمیم‌گیری عراق

آیت‌الله موسوی با انتقاد از آنچه به برخی مقام‌های عراقی، به‌ویژه وزیر امور خارجه، درباره بستن یا محدود کردن گذرگاه‌های مرزی و اعمال محدودیت بر پروازها به درخواست آمریکا نسبت داده شده است، این اقدامات را موجب ایجاد پرسش‌هایی جدی درباره استقلال تصمیم‌گیری ملی عراق دانست.

وی تأکید کرد که چنین اقداماتی به تجارت و منافع شهروندان عراقی آسیب می‌زند.

امام جمعه بغداد همچنین با اشاره به نحوه تعامل قطر با اختلافات منطقه‌ای، خاطرنشان کرد که می‌توان ضمن مدیریت اختلافات، روابط با کشورهای دیگر را حفظ کرد و بدون قطع مناسبات یا ورود به تنش‌ها، از منافع ملی صیانت کرد.

هشدار درباره کشیده شدن اختلافات سیاسی به درگیری‌های داخلی

آیت‌الله موسوی درباره تبدیل اختلافات سیاسی به رویارویی نظامی یا طایفه‌ای هشدار داد و تأکید کرد که ملت عراق در جنگ‌های گذشته، از جمله جنگ عراق و ایران، هزینه‌های سنگینی پرداخته است.

وی خواستار حل‌وفصل اختلافات از طریق گفت‌وگو و قانون شد و بر ضرورت جلوگیری از استفاده ابزاری از نهادهای امنیتی در منازعات سیاسی تأکید کرد.

سقوط موصل؛ ضرورت درس گرفتن از اشتباهات گذشته

امام جمعه بغداد با یادآوری ناکامی نیروهای نظامی عراق در جلوگیری از سقوط موصل به دست گروه تروریستی داعش، با وجود برخورداری این نیروها از امکانات و توانمندی‌های گسترده، بر ضرورت عبرت گرفتن از این تجربه تأکید کرد.

وی هشدار داد که نباید اجازه داد سلاح به سوی شهروندان عراقی نشانه گرفته شود؛ از جمله کسانی که در مقابله با داعش و آزادسازی شهرهای عراق مشارکت داشته‌اند.

تأکید بر پاسداشت فداکاری‌ها و پاسخ‌گویی مسئولان

آیت‌الله موسوی با رد هرگونه تلاش برای کم‌رنگ جلوه دادن فداکاری نیروهایی که در برابر رژیم صدام حسین ایستادگی کردند، تأکید کرد که تاریخ عراق و شهدای آن را نمی‌توان از حافظه ملت پاک کرد یا نادیده گرفت.

وی هشدار داد که نادیده گرفتن فداکاری‌های ملت و مطالبات مردم، موجب تضعیف اعتماد عمومی به نهادهای دولتی خواهد شد.

ضرورت بازنگری در سیاست‌ها و صیانت از وحدت ملی عراق

امام جمعه بغداد در پایان، از رهبران سیاسی و نظامی عراق خواست در مواضع خود بازنگری کنند، از حاکمیت و وحدت ملی کشور صیانت کنند، روابط با کشورهای همسایه را حفظ کنند و در برابر تحریکات طایفه‌ای و مداخلات خارجی بایستند.

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