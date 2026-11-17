خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: در بخش اول این نوشته، اهمیت توجه به همسایگان، در بخش دوم دعاهای رسول خدا(ص) و در بخش سوم دعاهای حضرت زهرا(س) در مورد همسایگان مورد بررسی قرار گرفت. در این نوشته، دعاهای امام سجاد(ع) در مورد همسایگان مورد بررسی قرار می‌گیرد.

در میان دعاهای روایت شده از ائمه معصومین(ع)، تنها یک دعا با موضوع «دعا برای همسایگان» بیان شده که دعای ۲۶ صحیفه کامله سجادیه را شامل می‌شود، اگرچه در «صحیفه ثالثه» که به همت عبدالله میرزا بیگ افندی (متوفی ۱۱۳۰ قمری)، دعای دیگر به عنوان «دعا برای همسایگان» روایت شده است که با تفاوت‌هایی در عبارات، بخشی از دعای صحیفه کامله است و نمی‌توان آن را دعایی مستقل محسوب کرد.

در دعای ۲۶ صحیفه سجادیه که به‌عنوان دعای «لجیرانه و اولیائه، دعا برای همسایگان و دوستان»، شناخته می‌شود، بیش از ۲۰ درخواست از خداوند می شود که در میان آنها توفیق برای انجام وظایفی مانند خیرخواهی، حفظ اسرار، پنهان کردن عیوب، همراهی در رفع نیازهای زندگی، رفع نیاز آنان حتی بدون درخواست، داشتن حسن ظن، داشتن نگاه عفیفانه و حمایت از آنان از خداوند درخواست می شود.

در یکی از فرازهای این دعا آمده است:«وَ أُوجِبُ لَهُمْ مَا أُوجِبُ لِحَامَّتِی وَ أَرْعَی لَهُمْ مَا أَرْعَی لِخَاصَّتِی، آنچه برای اقوام و خاندان خود لازم می‌دانم، برای آنان {همسایگان }نیز لازم بدانم و آنچه برای نزدیکان خود رعایت می‌کنم، برای همسایگان نیز رعایت کنم». به نظر می رسد این عبارات مهمترین وظیفه هر فرد نسبت به همسایگان خود را بیان کرده است به گونه ای که در این فراز از دعا، هر آنچه از خوبی و نیکی برای نزدیکترین عزیزان خود می خواهد همان را برای همسایگان خود از خداوند طلب می کند.

از فرازهای قابل توجه در این دعا آن است که امام سجاد (ع)، نسبت میان همسایگی و نیکبختی را بیان می کند: «وَ زِدْهُمْ بَصِیرَةً فِی حَقِّی وَ مَعْرِفَةً بِفَضْلِی حَتَّی یَسْعَدُوا بِی وَ أَسْعَدَ بِهِمْ، و بصیرتشان را در حقّ من و معرفتشان را به فضل من افزون کن تا به خاطر من نیک‌بخت شوند و من نیز به خاطر آنان نیک‌بخت شوم.»

امام سجاد (ع) در دعای چهل و چهارم صحیفه سجادیه، که دعای هنگام حلول ماه مبارک رمضان است، از خداوند، توفیق انجام اعمال مختلفی در این ماه از خداوند درخواست می کند که یکی از این است: «وَ أَنْ نَتَعَاهَدَ جِیرَانَنَا بِالْإِفْضَالِ وَ الْعَطِیةِ ، به همسایگان از راه احسان و بخشش رسیدگی کنیم» به بیان دیگر، از وظایف افراد روزه دار در ماه رمضان، خدمت و احسان به همسایگان است که امام سجاد (ع) توفیق انجام آن را از خداوند درخواست می کند، وظایفی که امام سجاد (ع) آنها را محدود به ماه رمضان نکرده و در انتهای همین دعا از خداوند می خواهد که:«اللَّهُمَّ وَ اجْعَلْنَا فِی سَائِرِ الشُّهُورِ وَ الْأَیامِ کذَلِک مَا عَمَّرْتَنَا، بارالها ما را در همه ماه‌ها و روزها تا زمانی که زنده مان می‌داری اینچنین قرار ده»

در بخش های بعدی این نوشته، دعای امام زمان (عج) درباره همسایگان بررسی می شود.

سید علی اصغر حسینی/ خبرگزاری ابنا

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