خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ به نقل از روابط عمومی دانشگاه ادیان و مذاهب، نشست مشترک سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و مراکز شیعه‌شناسی با عنوان «هم‌افزایی ظرفیت‌های دیپلماسی فرهنگی و مراکز شیعه‌شناسی؛ فرصت‌ها و چالش‌های همکاری» با حضور نمایندگان و مسئولان مراکز علمی و تخصصی برگزار شد.

در این نشست، دکتر جاودان، رئیس دانشکده مطالعات اسلامی دانشگاه ادیان و مذاهب، به تشریح ظرفیت‌ها، تجربیات و دستاوردهای علمی، آموزشی و بین‌المللی این دانشکده در حوزه مطالعات اسلامی و شیعه‌شناسی پرداخت.

وی با اشاره به پیشینه فعالیت‌های دانشگاه ادیان و مذاهب در زمینه مطالعات تخصصی شیعه‌شناسی، راه‌اندازی نخستین رشته دانشگاهی شیعه‌شناسی و تأسیس رشته‌های تخصصی همچون فرق تشیع، تاریخ تشیع و جامعه‌شناسی تشیع را از جمله اقدامات شاخص این دانشگاه برشمرد و اظهار داشت: توسعه آموزش‌های تخصصی، تولید دانش و گسترش تعاملات علمی در سطح بین‌المللی، از جمله محورهای مورد توجه دانشگاه ادیان و مذاهب در این حوزه بوده است.

رئیس دانشکده مطالعات اسلامی همچنین برگزاری دوره‌های کوتاه‌مدت شیعه‌شناسی به زبان انگلیسی، انعقاد تفاهم‌نامه‌های همکاری با مراکز دانشگاهی، علمی و فرهنگی در کشورهای مختلف و انجام فعالیت‌های پژوهشی و انتشاراتی را از دیگر ظرفیت‌ها و دستاوردهای دانشگاه عنوان کرد. وی در این زمینه به ترجمه موسوعه «کلام و جامعه» تألیف یوزف فان اس و انتشار آثار تخصصی در حوزه مطالعات اسلامی و شیعه‌شناسی اشاره کرد.

دکتر جاودان در ادامه، با تأکید بر ضرورت پیوند میان ظرفیت‌های دانشگاهی و مأموریت‌های دیپلماسی فرهنگی، بهره‌گیری از توان علمی و تجربی دانشگاه ادیان و مذاهب را زمینه‌ای مؤثر برای ارتقای تعاملات فرهنگی و علمی در عرصه بین‌الملل دانست و آمادگی این دانشگاه را برای توسعه همکاری‌های علمی، آموزشی و پژوهشی با سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و مجمع مراکز شیعه‌شناسی اعلام کرد.

تأکید بر تقویت همکاری‌های میان‌نهادی و بهره‌گیری از ظرفیت مراکز علمی

در ادامه این نشست، دکتر حمیدرضا شریعتمداری، مدیر گروه شیعه‌شناسی دانشکده مطالعات اسلامی دانشگاه ادیان و مذاهب، با اشاره به پیشینه تعاملات و گردهمایی مراکز شیعه‌شناسی در شهر قم، بر ضرورت تقویت همکاری‌های میان‌نهادی و ایجاد سازوکارهای مشخص و اثربخش برای سامان‌دهی و توسعه فعالیت‌های مشترک تأکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت هماهنگی میان مجموعه‌های علمی و نهادهای مرتبط، تعامل و همکاری بیشتر دستگاه‌های امنیتی با فعالیت‌ها و ارتباطات بین‌المللی مراکز شیعه‌شناسی را نیز ضروری دانست و آن را از عوامل مؤثر در تسهیل و تقویت فعالیت‌های برون‌مرزی این مراکز برشمرد.

مدیر گروه شیعه‌شناسی دانشکده مطالعات اسلامی دانشگاه ادیان و مذاهب، در تبیین راهکارهای ارتقای جایگاه و اثربخشی مجمع مراکز شیعه‌شناسی، بر ضرورت تمرکز بیشتر بر نهادها و مؤسساتی تأکید کرد که از رویکرد دانشگاهی، توان تخصصی و ظرفیت‌های ارتباطی و بین‌المللی برخوردارند.

دکتر شریعتمداری همچنین میدان‌دادن به نهادهای غیردولتی و تخصصی، تسهیل‌گری سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی و فراهم‌کردن زمینه مشارکت فعال مراکز علمی و پژوهشی را از الزامات شکل‌گیری همکاری‌های مؤثر و پایدار در این عرصه دانست.

وی برگزاری نشست‌های تخصصی، طراحی و اجرای دوره‌های آموزشی به زبان‌های مختلف و استفاده از ظرفیت بسترهای برخط و فناوری‌های ارتباطی را از دیگر راهکارهای توسعه تعاملات علمی و بین‌المللی عنوان کرد و بر ضرورت بهره‌گیری هدفمند از این ابزارها برای گسترش ارتباط میان مراکز شیعه‌شناسی و مخاطبان بین‌المللی تأکید داشت.

دکتر شریعتمداری افزود؛ هم‌افزایی میان نهادهای متولی دیپلماسی فرهنگی و مراکز دانشگاهی و تخصصی شیعه‌شناسی می‌تواند با شناسایی ظرفیت‌های موجود، تقسیم کار مؤثر، تقویت همکاری‌های پژوهشی و آموزشی و توسعه ارتباطات بین‌المللی، زمینه معرفی عمیق‌تر و علمی‌تر معارف و مطالعات شیعی را در عرصه جهانی فراهم آورد.

وی در پایان تاکید کرد؛ دانشگاه ادیان و مذاهب با اتکا به تجربه علمی و آموزشی خود در حوزه مطالعات اسلامی و شیعه‌شناسی، آمادگی دارد در چارچوب همکاری‌های مشترک، در توسعه برنامه‌های علمی، آموزشی و پژوهشی و تقویت حضور بین‌المللی مراکز تخصصی این حوزه نقش‌آفرینی کند.

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