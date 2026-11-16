به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ایمان تاجیک، سخنگوی سازمان بسیج مستضعفین، در نشست خبری چهل‌وهفتمین سالگرد هفته بسیج که روز دوشنبه در دانشگاه جامع انقلاب اسلامی برگزار شد، با تشریح مبانی فکری و رویکردهای بسیج، گفت: بسیج پدیده‌ای بی‌نظیر با خاستگاه فرهنگی و تاریخی ایرانی است و هر ایرانی که با انگیزه، امید، عشق و غیرت برای جامعه و کشور خود خدمت کند، بسیجی محسوب می‌شود.

وی با اشاره به فرمان امام خمینی(ره) برای تشکیل بسیج در پنجم آذرماه ۱۳۵۸ اظهار کرد: بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، در فاصله کوتاهی پس از تسخیر لانه جاسوسی، تهدیدهای موجود را به فرصتی برای شکل‌گیری بسیج تبدیل کردند. بسیج از همان ابتدا به‌عنوان یکی از رویکردها و مبانی تاریخی انقلاب اسلامی اهمیت یافت.

تاجیک با بیان اینکه بسیج برخاسته از فرهنگ، تمدن و تاریخ ایران است، افزود: همین خاستگاه، این پدیده را منحصر به فرد کرده است. رهبر شهید انقلاب نیز بسیج را پدیده‌ای بی‌نظیر توصیف کرده بودند که از هیچ اتفاق و رویدادی در جهان الگوبرداری نشده است.

سخنگوی سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به جهت‌گیری‌های امام خمینی(ره) پس از صدور فرمان تشکیل بسیج گفت: امام راحل از ابتدا بر جهت‌دهی بسیج در مسیر مقابله با استکبار جهانی تأکید داشتند؛ چراکه مبارزه با استکبار و استکبارستیزی از زمینه‌های تحقق آزادی و عدالت‌خواهی در جهان است.

وی ادامه داد: بسیج در اصل یک شبکه‌سازی فرهنگی، اجتماعی و نظامی است. اگرچه بُعد نظامی این مجموعه بیشتر مورد توجه قرار گرفته، اما حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی آن نیز به همان اندازه اهمیت دارد و نباید از نقش این بخش‌ها غفلت کرد.

ایمان، خودباوری و مسئولیت‌پذیری؛ پایه‌های منظومه فکری بسیج

تاجیک، ایمان و اعتمادبه‌نفس را از پایه‌های استوار بسیج دانست و با تأکید بر ضرورت خودباوری و خداباوری گفت: اگر خودباوری و خداباوری در فعالیت‌های بسیج و میان بسیجیان مورد توجه قرار نگیرد، یکی از پایه‌های اصلی این حرکت دچار آسیب خواهد شد.

وی درباره مبانی فکری بسیج نیز اظهار کرد: اعتقاد به مسئولیت انسان و برخورداری از بصیرت و روشن‌بینی، از اصول شکل‌گیری این منظومه فکری است. در مقابل مسئولیت‌پذیری، بی‌مسئولیتی قرار دارد؛ در حالی که همه انسان‌ها در طول زندگی خود در برابر جامعه مسئول هستند.

سخنگوی سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به جایگاه مسئولیت‌پذیری در فرهنگ و تمدن ایرانی افزود: مسئولیت‌پذیری در کنار بصیرت، از موضوعاتی است که در منظومه فکری رهبر شهید انقلاب مورد تأکید قرار داشت. بصیرت به معنای شناخت زمان، نیازها، دوست و دشمن است.

وی با اشاره به تحولات دوران جنگ تحمیلی دوم و سوم گفت: جلوه‌های این منظومه فکری را در حضور مردم و شکل‌گیری حرکت‌های مردمی به‌روشنی مشاهده می‌کنیم. مردم در برابر تهدیدهای متوجه وطن و ناموس خود احساس مسئولیت کردند، زمان را شناختند و با بصیرت به میدان آمدند.

تاجیک ادامه داد: در حوادث و فتنه‌هایی که پیش از جنگ تحمیلی دوم و سوم شکل گرفت نیز مردم در صحنه حضور داشتند و مسیر تحولات را به سمت تقویت ایران پیش بردند. آنچه رهبر شهید انقلاب از آن به‌عنوان منظومه فکری یاد می‌کردند، در جامعه ما نهادینه شده و ثمره آن را در حضور مردم در میدان‌های مختلف می‌بینیم.

وی با بیان اینکه دشمن از این حضور مردمی آسیب دید، اظهار کرد: همان‌گونه که دشمن در برابر نیروهای مسلح به زانو درآمد و تسلیم شد، در مواجهه با مردم ایران نیز با شکست روبه‌رو شد. مردم نشان دادند که صاحبان اصلی کشور و انقلاب هستند و نقش تعیین‌کننده‌ای در سرنوشت آن دارند.

هر ایرانی بالقوه یک بسیجی است

سخنگوی سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به مفهوم بسیج فراگیر و شعار هر ایرانی یک بسیجی گفت: این نگاه از همان مبانی فکری بسیج سرچشمه می‌گیرد. هر فردی که با انگیزه، امید، عشق و غیرت برای جامعه و کشور خود خدمت کند، بسیجی است.

تاجیک با اشاره به بیانات رهبر شهید انقلاب در سال ۱۳۹۳ افزود: در آن بیانات تأکید شده بود که هر ایرانی بالقوه یک بسیجی است؛ چراکه هر ایرانی نسبت به وطن، هم‌نوعان و جامعه خود احساس مسئولیت دارد.

وی با بیان اینکه حرکت‌های مردمی در قالب گفتمان‌های مختلف شکل می‌گیرند، گفت: گفتمان جان‌فدا، جهاد مواسات و دیگر حرکت‌های اجتماعی و مردمی در بستر بسیج و با محوریت مردم دنبال می‌شوند. در ایران قوی، هر گفتمان و رویدادی بر مبنای حضور و نقش‌آفرینی مردم شکل می‌گیرد.

تاجیک تصریح کرد: سازمان بسیج مستضعفین در این عرصه، نقش تسهیلگر و خدمت‌رسان را بر عهده دارد و سازمان‌دهی ظرفیت، ذوق و اشتیاق مردم برای کنشگری فرهنگی و اجتماعی و نیز فعالیت‌های مرتبط با حوزه‌های دفاعی، در چارچوب خدمتگزاری به مردم تعریف می‌شود.

اعلام شعار هفته بسیج ۱۴۰۵

وی با اشاره به برنامه‌های چهل‌وهفتمین سالگرد هفته بسیج اعلام کرد: هفته بسیج امسال از ۲۹ آبان تا پنجم آذرماه ۱۴۰۵ برگزار می‌شود و شعار آن «بسیج، جان‌فدای ایران و امید مستضعفان» است.

سخنگوی سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به بخش نخست این شعار گفت: جان‌فدایی برای ایران و اسلام در بطن و ریشه بسیج قرار دارد و اوج این روحیه، جان‌فدایی در مسیر دفاع از کشور و آرمان‌های اسلامی است.

تاجیک در ادامه درباره بخش دوم شعار هفته بسیج، یعنی امید مستضعفان، توضیح داد: واژه مستضعف در اینجا معنایی عام دارد و صرفاً به معنای فقر مالی نیست. در نقاط مختلف جهان، آزادی‌خواهان و عدالت‌طلبانی حضور دارند که برای ورود به عرصه عدالت‌خواهی به نگاه، کمک و اندیشه راهبردی نیازمندند.

وی افزود: شجره طیبه بسیج شکوفه‌هایی دارد که رایحه آن فراتر از مرزها می‌رود. ملت‌های آزادی‌خواه جهان و افرادی که در کشورهای درگیر سیاست‌های ظلم و استکبار زندگی می‌کنند، می‌توانند از این اندیشه و راهبرد بهره‌مند شوند. این ظرفیت برای هم‌افزایی و گسترش میان ملت‌های آزادی‌خواه جهان فراهم است.

حل مسائل مردم و محلات؛ رویکرد جدید سازمان بسیج

تاجیک در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به رویکرد تحولی سازمان بسیج و حکم انتصاب حجت‌الاسلام والمسلمین طائب گفت: در این دوره، راهبرد اصلی سازمان بر حل مسئله متمرکز شده است؛ چه در حوزه مسائل مردم و محلات و چه در سطح مسائل کلان کشور.

وی با اشاره به طرح مسجدمحوری در حکمرانی مردمی اظهار کرد: مسجد، محور حکمرانی مردم بر مردم بر اساس نیاز نیازمند و توان توانگر خواهد بود و در این مسیر از مشورت نخبگان نیز استفاده می‌شود.

سخنگوی سازمان بسیج مستضعفین افزود: جلسات متعددی در این زمینه برگزار شده و رئیس‌جمهور، دکتر پزشکیان، نیز با نگاه ویژه به این طرح، آن را راهگشای مسائل مردم و کشور دانسته است. ریاست سازمان بسیج نیز اجرای این موضوع را در دستور کار قرار داده است.

وی با تأکید بر ضرورت مشارکت مردم در اجرای این طرح گفت: آنچه به ارائه بهتر این راهبرد کمک می‌کند، همراهی و مساعدت مردم است. احساس مسئولیت هر ایرانی نسبت به هم‌نوع و وطن خود، نقطه اتصال مردم برای حل مسائل کشور و مشکلات محلات خواهد بود.

تاجیک همچنین از نقش‌آفرینی هیئت‌های اندیشه‌ورز در حوزه مسائل اقتصادی خبر داد و گفت: این هیئت‌ها با تعامل دانشگاه‌ها و نخبگان این عرصه، در بررسی مسائل و ارائه راهکارها مشارکت خواهند کرد تا بسیج بتواند در این حوزه نیز در کنار مردم و خدمتگزار آنان باشد.

برقراری ارتباط مستقیم با مردم و راه‌اندازی سامانه نیازسنجی

سخنگوی سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به برنامه این سازمان برای استفاده از نظرات مستقیم مردم گفت: در دوره جدید تلاش می‌کنیم ارتباط مستقیم سخنگوی بسیج با مردم برقرار شود و در صورت فراهم نشدن این امکان، شماره تلفن همراه خود را در اختیار مردم قرار می‌دهم تا بتوانند مسائل و درخواست‌های خود را مطرح کنند.

وی افزود: برقراری این ارتباط مستقیم به ما کمک می‌کند تا در آینده نزدیک سامانه‌ای راه‌اندازی کنیم که بر اساس آن، نیازهای مردم شناسایی و اولویت‌بندی شود و بسیج بتواند در کنار مردم برای حل مسائل جامعه و کشور نقش‌آفرینی کند.

تاجیک تأکید کرد: مردم برای مردم بهتر می‌توانند کار کنند و از طریق مشارکت در حکمرانی خود، می‌توانند دولت را نیز برای حل مسائل پای کار بیاورند و به آن کمک کنند.

وی در پایان این بخش از سخنان خود با اشاره به ایستادگی ایران در برابر تهدیدها، تحریم‌ها و تجاوزها گفت: در این مسیر، شهدای ارزشمندی تقدیم شده‌اند. شهدای میناب نماد جنایتکاری رژیم مستکبر هستند و تروریست‌های آمریکایی در این فاجعه، نهایت جنایت را به نمایش گذاشتند. شهادت رهبر شهید انقلاب در کنار خانواده بزرگوارشان و همچنین حوادث لامرد و شهادت افرادی در این عرصه، جلوه‌هایی از خوی خشونت‌بار آمریکا و رژیم اسرائیل است.

تشریح برنامه‌های چهل‌وهفتمین هفته بسیج؛ از ۲۹ آبان تا ۵ آذر ۱۴۰۵

سخنگوی سازمان بسیج مستضعفین، در تشریح برنامه‌های چهل‌وهفتمین هفته بسیج اعلام کرد: برنامه‌های این هفته از جمعه ۲۹ آبان‌ماه آغاز می‌شود و تا پنجم آذرماه ادامه خواهد داشت.

وی با تأکید بر اینکه برنامه‌های هفته بسیج صرفاً جنبه نمادین و نمایشی نخواهند داشت، گفت: هیچ برنامه یک‌روزه و نمایشی در دستور کار نیست. برنامه‌های بسیج یا مسیری مستمر را دنبال می‌کنند و در هفته بسیج به نقطه‌ای شاخص می‌رسند، یا در این ایام آغاز می‌شوند و در ادامه نیز استمرار خواهند داشت. بنابراین، همه برنامه‌ها با محوریت میدان، مردم و ملت مبعوث‌شده اجرا می‌شوند.

تاجیک با اشاره به تقسیم‌بندی برنامه‌های هفته بسیج در هفت عرصه، عناوین روزهای این هفته را به شرح زیر اعلام کرد:

جمعه ۲۹ آبان‌ماه؛ بسیج، بندگی، آمادگی و بالندگی: برنامه‌های این روز در عرصه‌های آموزش، تربیت، ورزش و تبیین برگزار خواهد شد.

شنبه ۳۰ آبان‌ماه؛ بسیج، همدلی، خدمت و پیشرفت: این روز با محوریت اقتصاد، سازندگی و پیشرفت برنامه‌ریزی شده است.

یکشنبه اول آذرماه؛ بسیج، بانوی مقاوم، خانواده مقاوم، ایران قوی: برنامه‌های ویژه این روز در حوزه بانوان و خانواده اجرا می‌شود.

دوشنبه دوم آذرماه؛ بسیج، اتحاد، همبستگی و محله قوی: این روز با محوریت محله‌محوری، حکمرانی محلی و مسائل اجتماعی دنبال خواهد شد.

سه‌شنبه سوم آذرماه؛ بسیج، نخبگان به توان مردم: برنامه‌های این روز در عرصه فضای مجازی و هوش مصنوعی برگزار می‌شود.

چهارشنبه چهارم آذرماه؛ شهید، پایه‌کار، فرمانده عزیز: برنامه‌های فرهنگی، هنری و رسانه‌ای در این روز پیش‌بینی شده است.

پنجشنبه پنجم آذرماه؛ امنیت و اقتدار: برنامه‌های این روز با محوریت امنیت و اقتدار برگزار خواهد شد.

سخنگوی سازمان بسیج مستضعفین همچنین از آغاز یک برنامه در حوزه معیشت خبر داد و گفت: از روز جمعه ششم آذرماه، برنامه‌ای در حوزه مسائل معیشتی آغاز خواهد شد که تا پایان سال ادامه می‌یابد و با حضور نماینده ولی‌فقیه در سازمان بسیج دنبال خواهد شد.

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