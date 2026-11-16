به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نبیه بری رئیس مجلس نمایندگان لبنان ضمن واکنش به حواشی انتخابات کانون وکلا و تأکید بر استقلال تصمیم‌گیری خود و لزوم روابط مثبت میان رئیس‌جمهور و حزب‌الله، از دیدارهای برنامه‌ریزی‌شده خود با شاهزاده یزید بن فرحان و نماینده امریکا درباره آینده مأموریت نیروهای حافظ صلح در جنوب لبنان خبر داد.

به گزارش النشره، نبیه بری، رئیس مجلس نمایندگان لبنان، تأکید کرد: پیروزی به دست‌آمده در انتخابات کانون وکلا از اهمیت و نمادپردازی ویژه‌ای برخوردار است چرا که این نخستین بار پس از سال‌های طولانی است که یک وکیل شیعه به عضویت هیئت‌مدیره این کانون درمی‌آید اما از لحظه انتخاب شدن، هویت او ملی و فراتر از وابستگی‌های طایفه‌ای و سیاسی است.

نبیه بری در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت کنونی لبنان و منطقه گفت: این وضعیت، حالت نه جنگ و نه صلح است و ابهامی بر این مرحله حاکم است تا مسیر نهایی به سمت تشدید تنش یا توافق روشن شود و در نتیجه مسیری که اوضاع لبنان در پیش خواهد گرفت، از آنچه سرنوشت امور منطقه رقم می‌زند جدا نیست، بلکه به چشم‌انداز بزرگ‌تر منطقه‌ای گره خورده است.

وی با اشاره به ضرورت مستحکم کردن فضای داخلی و افزایش تاب‌آوری کشور برای رویارویی با چالش‌های این مرحله، درباره سرنوشت اختلاف میان رئیس‌جمهور و حزب‌الله خاطرنشان کرد: آنچه را طرف‌های ذی‌ربط باید بشنوند، به آن‌ها منتقل کرده ام و بر لزوم مثبت بودن رابطه میان دو طرف تاکید داریم.

نبیه بری درباره تصمیمات خود تاکید کرد: من در تصمیم‌گیری خود آزادم … بله، دوست و هم‌پیمان داریم، اما از هیچ‌کس دستور نمی‌گیرم و در تمام دوران فعالیت سیاسی‌ام چنین بوده‌ام و چنین نیز خواهم ماند.

او درباره رویکردش نسبت به جایگزین احتمالی نیروهای یونیفل پس از خروج آن‌ها از جنوب لبنان در پایان سال جاری میلادی اظهار داشت: بهترین گزینه از نظر او ماندن یونیفل است، اما امریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها با ادامه مأموریت این نیروها مخالفت می‌کنند.

نبیه بری خاطر نشان کرد: به هر حال، قرار است با سفیر امریکا در لبنان دیدار کنم و از طرحی که همراه دارد مطلع خواهم شد و پس از آن، بر اساس واقعیت‌ها تصمیم‌گیری خواهد شد.

رئیس مجلس لبنان همچنین اعلام کرد: بزودی با «یزید بن فرحان»، فرستاده عربستان سعودی، نیز دیدار و گفت‌وگو خواهد کرد.

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