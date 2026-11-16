به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رسانه‌های لبنان از تداوم حملات و تحرکات نظامی رژیم صهیونیستی در مناطق مختلف جنوب این کشور خبر دادند.

به گزارش شبکه المنار، در موج حملات جدید حاشیه شهرک برعشیت، وادی الحجیر و وادی زبقین هدف حملات توپخانه‌ای رژیم صهیونیستی قرار گرفتند.

همچنین بامداد امروز حمله هوایی به ارتفاعات رشته‌کوه شرق لبنان انجام شد.

این شبکه همچنین از تحرک خودروهای نظامی رژیم صهیونیستی در ساعات اولیه بامداد از سمت منطقه برکه النقار و در وادی السلوقی خبر داد.

در ادامه این تحرکات، نیروهای رژیم صهیونیستی با سلاح‌های مسلسل به سمت وادی السلوقی تیراندازی کردند.

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