به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نشست نمایندگان احزاب لیکود و یشار، با حضور نماینده حزب «با هم» به رهبری نفتالی بنت، شامگاه یکشنبه ۱۵ نوامبر در هتل دان آکادیا در هرتزلیا برگزار شد و پس از حدود یک ساعت مذاکره، بدون اعلام توافق مشخصی پایان یافت. طرفین با وجود اختلافات، بر ادامه گفت‌وگوها تأکید کردند.

طبق گزارش رسانه‌های عبری، در جریان این مذاکرات، نمایندگان لیکود خواستار تعویق رأی‌گیری روز سه‌شنبه درباره برکناری امیر اوحانا، رئیس کنست، شدند؛ درخواستی که بر اساس گزارش رسانه‌های عبری، با مخالفت آیزنکوت مواجه شد.

اردوگاه مخالف نتانیاهو در تلاش است با برکناری اوحانا، متان کاهانا، نماینده حزب یشار، را به ریاست کنست برساند. آیزنکوت پیش‌تر حمایت لیکود از این تغییر را معیاری برای سنجش جدیت نتانیاهو در مذاکرات معرفی کرده بود.

اختلاف بر سر نخست‌وزیری؛ مانع اصلی توافق

مهم‌ترین اختلاف دو طرف، ریاست کابینه آینده رژیم صهیونیستی است. نتانیاهو خواستار تشکیل دولت وحدت و مشارکت متحدان سیاسی خود در ائتلاف است، اما آیزنکوت بر تشکیل کابینه‌ای به ریاست خودش تأکید دارد.

بر اساس گزارش رسانه‌های اسرائیلی، طرح موردنظر آیزنکوت، پیوستن لیکود به دولتی چهارساله به ریاست او، بدون توافق برای چرخش نخست‌وزیری با نتانیاهو است. همچنین حضور حزب ایتامار بن‌گویر در کابینه از دیگر نقاط اختلاف به شمار می‌رود.

نتانیاهو پیش‌تر با اشاره به چالش‌های امنیتی و سیاسی، از جمله پرونده ایران، خواستار مذاکرات بدون پیش‌شرط شده بود؛ در مقابل، آیزنکوت این دعوت را «مانور سیاسی» توصیف کرده است.

رقابت برای کنترل کنست در سایه بن‌بست سیاسی

هم‌زمان با ادامه مذاکرات، اردوگاه آیزنکوت برای تغییر ریاست کنست و کمیسیون‌های کلیدی پارلمان تلاش می‌کند و رایزنی با احزاب دیگر، از جمله جریان‌های حریدی، را نیز در دستور کار دارد.

به این ترتیب، نخستین دور مذاکرات لیکود و یشار بدون حل اختلافات اصلی پایان یافته و رقابت بر سر نخست‌وزیری، ترکیب کابینه و کنترل کنست همچنان مهم‌ترین محورهای کشمکش سیاسی میان نتانیاهو و آیزنکوت است.

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