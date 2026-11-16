به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دادگاه کیفری عالی بحرین امروز دوشنبه ۱۶ نوامبر (۲۵ آبان)، در حکمی غیابی آیت‌الله شیخ عیسی قاسم، از برجسته‌ترین رهبران مذهبی شیعیان بحرین را به حبس ابد محکوم کرد.

طبق گزارش رسانه‌های بحرینی، دادگاه همچنین برای شیخ محمد سنقور و شیخ علی السدادی، دو تن دیگر از روحانیون برجسته شیعه، حکم حبس ابد صادر کرده و احکام سنگینی از ۱۵ سال زندان تا حبس ابد علیه شماری از شخصیت‌های دینی اعلام شده است.

این احکام در چارچوب پرونده محاکمه گروهی روحانیون شیعه صادر شده که بر اساس گزارش دیده‌بان حقوق بشر، در مجموع ۶۹ فرد، از جمله ۶۰ روحانی شیعه را دربرمی‌گیرد.

مقام‌های بحرینی فعالان بحرینی را به ارتباط با نهادهای ایرانی، تشکیل گروه غیرقانونی و فعالیت علیه نظام سیاسی متهم کرده‌اند؛ اتهاماتی که خانواده‌های متهمان و فعالان حقوق بشر اعتبار آن‌ها را مردود دانسته‌اند.

صدور این احکام در شرایطی صورت گرفته که شامگاه یکشنبه، مناطق مختلف بحرین از جمله ستره، کرزکان، ابوصیبع و کرانه شاهد راهپیمایی‌هایی در اعتراض به محاکمه علمای شیعه بودند.

سازمان‌های حقوق بشری نیز پیش‌تر با انتقاد از روند این محاکمه گروهی، نسبت به گزارش‌های شکنجه، اعترافات اجباری و نقض حق دادرسی عادلانه هشدار داده و خواستار تضمین حقوق متهمان شده بودند.

احکام تازه، در ادامه اعتراضات روزهای اخیر، بار دیگر سیاست‌های امنیتی و قضایی حکومت آل‌خلیفه در قبال شخصیت‌های مذهبی شیعه را در کانون انتقاد مخالفان و نهادهای حقوق بشری قرار داده است.

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