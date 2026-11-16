به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ تمام گروه‌های سلفی وابسته به عربستان از مواضع خود در جبهه‌های جنوب تنگه باب‌المندب عقب‌نشینی کردند و در شمال شهر عدن آرایش جدیدی به خود گرفتند. اقدامی که از نگاه شماری از فعالان جنوب یمن به معنای پایان تلخ حمله متقابلی است که عربستان برای بازپس‌گیری این تنگه هدایت کرده بود.

براساس گزارش روزنامه «الاخبار» لبنان، با وجود آنکه نیروهای مسلح یمن قصدی برای ورود به مناطق جنوبی این کشور ندارند، نگرانی گروه‌های مسلح از پیشروی این نیروها به سمت عدن افزایش یافته است. به‌ویژه پس از آنکه نیروهای مسلح یمن توانستند کنترل تمام مناطق مشرف بر جاده ساحلی متصل‌کننده شهر عدن به تنگه باب‌المندب را در دست بگیرند و عملاً به این مسیر دسترسی پیدا کنند.

نیروهای مسلح یمن دو روز پیش نیز اردوگاه راهبردی «الخرز» را به کنترل خود درآورد. اردوگاهی که در فاصله یک‌ونیم کیلومتری جاده ساحلیِ واقع در محدوده شهرستان «المضاربه» و «رأس‌العاره» قرار دارد و در مجاورت منطقه «خور عمیره» در شمال شهر عدن، واقع شده است.

گسترش کنترل نیروهای مسلح یمن در مناطق مشرف بر تنگه باب‌المندب

مرکز اطلاع‌رسانی جنگی وابسته به نیروهای مسلح یمن، تصاویری از بیرون راندن تجمعات نیروهای وابسته به عربستان از مناطق «رأس‌العاره» و «المضاربه» منتشر کرد. این تصاویر به گفته این مرکز، نشان می‌دهد نیروهای مسلح یمن توانسته‌اند کنترل شهرستانی را تأمین کنند که از جنوب تنگه باب‌المندب تا خور عمیره امتداد دارد.

نیروهای مسلح یمن طی هفته‌های گذشته نیز کنترل حدود ۱۵ شهرستان را در مناطق روستایی جنوب استان تعز و غرب استان لحج به دست گرفته بود که مناطقی با وسعتی بیش از ۱۵ هزار کیلومتر مربع است. این پیشروی‌ها امکان تأمین امنیت تنگه باب‌المندب و از میان برداشتن هرگونه رخنه امنیتی و جغرافیایی را فراهم کرده است که ممکن بود برای ایجاد اختلال در تردد دریایی از این گذرگاه مورد استفاده قرار گیرد.

با این حال، نتایج درگیری‌های اخیر می‌تواند به تقویت این حصار دفاعی در سمت شرق تنگه باب‌المندب منجر شود.

یک منبع نظامی به خبرگزاری «سبأ» گفت که نیروهای مسلح یمن، بزرگ‌ترین عملیات دورزدن مواضع دشمن را در استان‌های تعز و لحج اجرا کردند. عملیاتی که در امتداد بیش از ۶۰ کیلومتر از کوه‌های «کهبوب» در غرب تا منطقه «المقاطره» در شرق و در جهت «المضاربه»، گسترش یافت.

به گفته این منبع، نیروهای مسلح یمن در جریان این عملیات وارد درگیری‌های شدیدی شدند و توانستند تجمعات نیروهای وابسته به عربستان را وادار به عقب‌نشینی از فرودگاه «ذوباب»، حومه «کهبوب»، اطراف تنگه باب‌المندب و منطقه «السقیا» کنند.

این منبع افزود که عقب‌نشینی‌ها در سراسر نوار ساحلی از تنگه باب‌المندب و جبهه‌های المضاربه تا مناطق فراتر از خور عمیره و کوه‌های الخرز در استان لحج ادامه یافت. وی همچنین تأکید کرد که نیروهای مسلح یمن، کنترل تمام مناطقی را در دست گرفته‌اند که عمق راهبردی مهمی برای تنگه باب‌المندب به شمار می‌روند.

اعتراف دولت عدن به عقب‌نشینی نیروهای همسو با عربستان

در مقابل، دولت مستقر در عدن وابسته به عربستان سعودی نیز عقب‌نشینی گروه‌هایی را که در جنوب تنگه باب‌المندب و حومه کهبوب مستقر بودند، تأیید کرد.

خبرگزاری «رویترز» به نقل از منابع نزدیک به این دولت گزارش داد که این عقب‌نشینی تاکتیکی به معنای پایان نبرد نیست، بلکه در چارچوب آمادگی برای دور تازه‌ای از درگیری‌ها در قالب عملیات موسوم به «سپیده‌دم یمن» انجام شده است.

این منابع، اقدام یادشده را تاکتیکی نظامی و هماهنگ با ترتیبات عربستان برای آغاز نبردی گسترده‌تر توصیف کردند. به گفته آنان، استقرار گروه‌های مسلح در مرزهای منطقه «البریقه» ــ یکی از شهرستان‌های استان عدن که در مجاورت خور عمیره قرار دارد ــ با هدف جلوگیری از هرگونه پیشروی به سمت شهر عدن انجام شده است.

در همین حال، اسارت صدها تن از نیروهای گروه‌های وابسته به عربستان به دست نیروهای مسلح یمن و کشته‌شدن ده‌ها نفر در درگیری‌های اردوگاه الخرز، باعث شد تمام این گروه‌ها از اجرای دستورهای عربستان برای مقاومت و حفظ مواضع خود سر باز بزنند و پیش از آنکه به اسارت درآیند، از خطوط آتش فرار کنند.

میانجی‌گری قبایل برای عقب‌نشینی نیروهای محاصره‌شده

در همین چارچوب، منابعی در جنوب یمن و همچنین منابع قبیله‌ای از موفقیت میانجی‌گری قبایل «الصبیحه» خبر دادند. میانجی‌گری‌ که به گفته آنان، نیروهای مسلح یمن را متقاعد کردند به گروه‌های مسلح جنوبیِ گرفتار در محاصره در جنوب تنگه باب‌المندب اجازه عقب‌نشینی بدهند.

این منابع توضیح دادند که نیروهای مسلح یمن برای خروج این گروه‌ها از منطقه، مهلتی ۲۴ ساعته تعیین کردند و گذرگاهی امن در اختیار نیروهای باقی‌مانده از گروه‌های «العمالقه» و «درع الوطن» قرار دادند، اقدامی که پس از ناکامی تلاش‌های آن‌ها برای عقب‌نشینی از مسیر دریا صورت گرفت.

بر اساس توافقی که عربستان طرف آن نبود، ده‌ها خودروی زرهی و خودروی نظامی از منطقه السقیا و رأس‌العاره به سمت شهر عدن عقب‌نشینی کردند. با این حال، شماری از این خودروها در منطقه «الهنجر» واقع در محدوده خور عمیره، هدف حملات هوایی عربستان قرار گرفتند که در پی آن تعدادی کشته و زخمی شدند و چندین دستگاه خودرو و تجهیزات نظامی نیز در آتش سوختند.

در پی این تحولات، فرماندهان وابسته به نیروهای «العمالقه» و «درع الوطن» برای تخلیه ده‌ها تن از نیروهای خود به قایق‌های کوچک ماهیگیری متوسل شدند. این افراد با سلاح‌های انفرادی خود از منطقه خارج شدند، در حالی که تجهیزات و خودروهای سنگین را در مواضعشان باقی گذاشتند.

اتهام‌زنی به عربستان در پی کشته‌شدن نیروهای جنوبی

در پی این حوادث، ده‌ها تن از شهروندان جنوب یمن در نوشته‌هایی در شبکه‌های اجتماعی، عربستان را به کشتار نیروهای بومی استان‌های جنوبی که در صفوف این کشور جنگیده بودند، متهم کردند.

آنان آنچه بر سر این گروه‌های مسلح آمده بود را جنایت تازه عربستان علیه فرزندان جنوب یمن توصیف کردند و نوشتند: فرزندان جنوب در نبرد آشکار و بی‌پرده باب‌المندب، بهای سنگینی پرداختند تا رضایت عالیجناب را جلب کنند. با وجود آنکه می‌دانستند این نبرد از پیش شکست‌خورده است.

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