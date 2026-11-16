به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ساکنان شهرستان شیعه‌نشین جاغوری استان غزنی افغانستان با جمع‌آوری کمک‌های مردمی، ساختمان یک مدرسه سه‌طبقه را با هزینه ۲۰ میلیون افغانی احداث کردند.

این مدرسه که بزرگ‌ترین مدرسه در سطح شهرستان جاغوری دانسته می‌شود، در منطقه «چهل‌باغتوی پشی» این شهرستان احداث شده و روز شنبه (۲۳ آبان) با حضور بزرگان مردمی و مقامات محلی طالبان افتتاح و به بهره‌برداری رسید.

ساختمان این مدرسه با ۲۷ کلاس درس، سه اتاق اداری، کتابخانه و امکانات تأمین آب و برق، به امکانات روز مجهز شده و ظرفیت پذیرش سه هزار دانش‌آموز را دارد.

جاغوری که منطقه‌ای کاملاً شیعه‌نشین در افغانستان است، نخستین بار نیست که ساکنان آن برای احداث مدرسه اقدام می‌کنند، بلکه پیش از این نیز با توجه به اشتیاقی که به دانش‌پروری دارند، ده‌ها مدرسه ساخته و در اختیار فرزندان خود قرار داده‌اند.

این اقدام ساکنان جاغوری با استقبال گسترده و حمایت سایر مردم نیز روبه‌رو شده است. برخی از شهروندان افغانستان با انتشار تصاویری از این مدرسه گفته‌اند که مردم جاغوری با درک نیازها و اقتضائات زمان، نه‌تنها مدرسه، بلکه بیمارستان، جاده و سد ذخیره آب نیز ساخته‌اند.

حمیدالله قاضی‌زاده، یکی از شهروندان افغانستان، می‌گوید که در مراسم افتتاح این مدرسه حضور داشته و از مشاهده اتحاد و تلاش مردم این شهرستان خوشحال شده است.

او در صفحه فیس‌بوک خود نوشته است: «این‌که مردم در دورترین نقطه جاغوری با هزینه شخصی و همکاری خیرین و بزرگان خود چنین فضای زیبا و مجهز را برای فرزندان‌شان فراهم می‌کنند، واقعا جای افتخار دارد.»

این شهروند افغانستانی ابراز امیدواری کرده است که روحیه همدلی و همکاری میان مردم همچنان ادامه یابد و نهادهای مربوط نیز، همان‌گونه که در اجرای این پروژه و پروژه‌های دیگر مشارکت داشته‌اند، در سایر مناطق محروم نیز مانند گذشته حضور فعال داشته باشند و برای فراهم‌سازی فرصت‌های بهتر آموزشی و آبادانی همکاری کنند.

جاغوری به استان تبدیل شود

برخی از ساکنان جاغوری ضمن ستایش چنین اقدامات مردمی، موضوع مهمی را مطرح کرده‌اند: ارتقای این شهرستان به استان؛ موضوعی که طی ۲۰ سال گذشته، به‌ویژه در دوران حکومت اشرف غنی، در بسیاری از محافل و مجالس مردمی مطرح شده و درخواست‌های زیادی برای ارتقای جاغوری به استان وجود داشته است.

مسعود بزگر، از ساکنان جاغوری، در این‌باره گفته است که مردم این شهرستان از مردمانی باشهامت و پرتلاش هستند و شایسته است حکومت با توجه به شایستگی‌ها و خدمات ساکنان این منطقه، آن را به استان ارتقا دهد.

او افزوده است که جاغوری تقریباً تمام شرایط و معیارهای لازم برای تبدیل‌شدن به استان را دارد و در صورت نبود تبعیض و بی‌عدالتی، ارتقای این منطقه به استان امری ضروری است.

شهرستان جاغوری که دومین شهرستان بزرگ استان غزنی محسوب می‌شود، بیش از ۲۰۰ هزار نفر جمعیت دارد.

ارتقای این شهرستان به استان طی دو دهه گذشته، بیشتر در محافل انتخاباتی مطرح شده است. بزرگان شیعه، از جمله محمدکریم خلیلی، سرور دانش و حاجی محمد محقق، وعده داده بودند که این موضوع را پیگیری کنند؛ اما پس از جلب آرای انتخاباتی مردم این منطقه، هیچ‌گاه اقدام عملی در این زمینه صورت نگرفت.

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