به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین علی خلیل‌پور در محفل «کرسی تلاوت فاطمی» که در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر برگزار شد، با تبیین آیات ۳۳ تا ۳۷ سوره آل‌عمران، به معرفی الگوهای قرآنی در تربیت انسان پرداخت و با اشاره به سیره مادر حضرت مریم سلام‌الله‌علیها، بر نقش خانواده، محیط عبادی و مربی شایسته در پرورش انسان تأکید کرد.

قرآن برای هر نقش در جامعه الگو معرفی کرده است

وی با بیان اینکه انسان باید در هر جایگاهی بهترین عملکرد خود را ارائه دهد، اظهار داشت: هر فردی در نقش فرزند، پدر، مادر، همسر یا دوست باید تمام توان خود را برای انجام درست وظیفه‌اش به کار گیرد. در قرآن کریم نیز شخصیت‌هایی معرفی شده‌اند که در موقعیت‌های مختلف زندگی، الگوی شایسته‌ای برای دیگران هستند؛ از جمله حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها که در جایگاه دختر، مادر، همسر و مدافع ولایت، نمونه‌ای برجسته به شمار می‌روند.

خلیل‌پور با اشاره به آیه ۳۳ سوره آل‌عمران و عبارت «إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَیٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِیمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَی الْعَالَمِینَ» گفت: خداوند برخی افراد و خاندان‌ها را برگزیده است و این برگزیدگی، مسئولیت بیشتری به همراه دارد. همان‌گونه که هر عضو بدن وظیفه مشخصی دارد، انسان‌ها نیز باید جایگاه و مسئولیت خود را در جامعه بشناسند و متناسب با آن عمل کنند.

وی در ادامه با بیان داستان مادر حضرت مریم سلام‌الله‌علیها افزود: او پس از مشاهده مهر مادری پرنده‌ای نسبت به جوجه‌هایش، از خداوند درخواست فرزند کرد و با نیتی خالصانه، فرزند خود را برای خدمت در راه خدا نذر کرد. هرچند انتظار داشت فرزندش پسر باشد، اما پس از تولد حضرت مریم، نذر خود را کنار نگذاشت و دخترش را نیز برای بندگی و خدمت الهی وقف کرد.

آزادگی واقعی در بندگی خدا است

این استاد حوزه و دانشگاه با تبیین مفهوم «مُحَرَّر» در آیه ۳۵ سوره آل‌عمران، آزادی حقیقی را در بندگی خداوند دانست و تصریح کرد: انسان ممکن است اسیر خواسته‌های نفسانی، دنیا و وابستگی‌های گوناگون شود؛ اما آزادگی واقعی زمانی شکل می‌گیرد که انسان از بند غیر خدا رها و در مسیر بندگی پروردگار قرار گیرد. به تعبیر معروف، بندگی خداوند زمینه رسیدن انسان به عزت و جایگاه حقیقی را فراهم می‌کند.

خلیل‌پور با اشاره به آیات ۳۶ و ۳۷ سوره آل‌عمران خاطرنشان کرد: خداوند نذر مادر حضرت مریم را با وجود دختر بودن فرزندش پذیرفت و او را به نیکی پرورش داد. تعبیر «فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَکَفَّلَهَا زَکَرِیَّا» نشان می‌دهد که پذیرش الهی، تربیت شایسته و سپردن کودک به سرپرست و مربی مناسب، در شکل‌گیری شخصیت انسان نقش اساسی دارد.

منزل، مدرسه و مسجد از ارکان مهم رشد انسان است

وی با استخراج الگویی تربیتی از این آیات، سه محور «منزل، مدرسه و مسجد» را از ارکان مهم رشد انسان برشمرد و گفت: خانواده نخستین بستر تربیت است، مدرسه وظیفه آموزش و پرورش علمی را بر عهده دارد و مسجد محیط رشد معنوی و تقویت ارتباط با خداوند است. اگر این سه نهاد نقش خود را به‌درستی ایفا کنند، زمینه رشد متوازن فرزندان فراهم می‌شود؛ اما نباید اجازه داد ابزارهایی مانند تلفن همراه جای نقش خانواده، آموزش و حضور در محیط‌های عبادی را بگیرند.

قرآن کریم کتابی نظام‌ساز در عرصه تربیت است

این سخنران در پایان با تأکید بر اینکه قرآن کریم کتابی نظام‌ساز در عرصه تربیت است، بیان داشت: تربیت صحیح تنها به رفتارهای ظاهری و اعمال عبادی محدود نمی‌شود، بلکه باید از اصلاح باورها و اعتقادات آغاز شود و سپس در اخلاق و رفتار انسان جلوه پیدا کند. الگوهای قرآنی نیز به زن یا مرد اختصاص ندارند و همه مؤمنان می‌توانند با شناخت سیره آنان، مسیر رشد و بندگی را بهتر طی کنند.

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