به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حسن عزالدین، نماینده فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان، در مراسم بزرگداشت شهدای شهرک کفرتبنین در شهر نبطیه، با تأکید بر اینکه مقاومت لبنان در واکنش به اشغالگری و تجاوز اسرائیل در سال ۱۹۸۲ شکل گرفت، گفت: مقاومت در سال ۲۰۰۰ توانست اشغالگران را از خاک لبنان بیرون براند و طی سال‌های بعد نیز با ایجاد بازدارندگی، مانع پیشروی و تجاوز بیشتر اسرائیل شد.

وی با اشاره به اینکه مقاومت را نباید صرفاً بر اساس دو سال اخیر و خسارت‌های واردشده به آن ارزیابی کرد، تأکید کرد: این جریان طی سال‌ها امنیت، ثبات، عزت و قدرت را برای لبنان به ارمغان آورده است. به گفته عزالدین، اسرائیل با وجود کشتار غیرنظامیان و تخریب مناطق مسکونی، در تحقق اهداف نظامی خود در لبنان و فلسطین ناکام مانده و حزب‌الله و حماس همچنان حضور دارند.

این نماینده حزب‌الله با دفاع از حفظ سلاح مقاومت، گفت: اگر مقاومت از بین رفته یا توان خود را از دست داده بود، اسرائیل می‌توانست هر زمان و در هر نقطه‌ای که بخواهد پیشروی و اشغالگری کند.

وی همچنین گفت: گزینه مقاومت در مقایسه با مذاکره و سازش با اسرائیل، کم‌هزینه‌تر است و مذاکرات مستقیم و روابط بین‌المللی لبنان تاکنون دستاوردی نداشته، در حالی که حملات و تخریب‌های اسرائیل ادامه دارد.

عزالدین از مقام‌های سیاسی لبنان خواست تصمیم‌هایی را که در راستای شروط اسرائیل اتخاذ شده، بازنگری کنند و به ظرفیت‌های داخلی کشور توجه داشته باشند.

وی همچنین بر ضرورت گفت‌وگوی ملی، تفاهم میان گروه‌های لبنانی و مشارکت واقعی همه جریان‌ها در اداره کشور تأکید کرد و گفت هیچ طرفی نمی‌تواند به‌تنهایی و بدون توافق با دیگر اجزای جامعه، بر لبنان حکومت کند.

وی در پایان با اشاره به شعار مقاومت، «حفاظت و سازندگی»، اظهار کرد: هدف، دفاع از لبنان و تمامیت ارضی آن و در عین حال ساختن دولتی قدرتمند، توانا و عادل است؛ دولتی مبتنی بر شهروندی که همه مردم در آن از حقوق و تکالیف برابر برخوردار باشند.

عزالدین تأکید کرد که راه شهدای مقاومت ادامه خواهد یافت و خون آنان امانتی بر دوش همگان است.

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