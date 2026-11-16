به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ جنگنده‌های سعودی در رشته‌ای از حملات هوایی، مناطق غیرنظامی و زیرساخت‌ها و تأسیسات حیاتی و خدماتی را در چند استان یمن هدف قرار دادند. در پی این حملات، شماری از شهروندان یمنی، شهید و زخمی شدند و خسارت‌های سنگینی به اموال عمومی و خصوصی وارد آمد.

حمله به خانه‌ای در صنعاء؛ شهادت یک کودک

شبکه المسیره گزارش داد که در پی حمله هوایی عربستان به یک خانه در محله «جدر» در شمال شهر صنعاء پایتخت یمن، یک دختر خردسال به شهادت رسید.

حمله به جایگاه سوخت در عمران؛ دو شهید و هشت زخمی

در استان عمران نیز گزارش‌ها از شهادت دو نفر و زخمی‌شدن هشت تن دیگر با جراحاتی متفاوت حکایت دارد. این تلفات در پی حملات هوایی جنگنده‌های سعودی به یک جایگاه سوخت متعلق به یکی از شهروندان در شهرستان «حرف سفیان» به وقوع پیوست.

حمله به فرودگاه بین‌المللی حدیده

در ساحل غربی یمن، جنگنده‌های سعودی حمله هوایی تازه‌ای را علیه فرودگاه بین‌المللی الحدیده در استان الحدیده انجام دادند. حمله‌ای که در چارچوب هدف قرار دادن مکرر و سازمان‌یافته زیرساخت‌ها و تأسیسات حیاتی این استان، صورت گرفته است.

حمله به مدرسه و بازار محلی در تعز و لحج

به گزارش شبکه المسیره، دامنه حملات هوایی عربستان به استان‌های تعز و لحج نیز کشیده شد.

جنگنده‌های سعودی دو حمله هوایی به شهرستان «الشمایتین» در استان تعز انجام دادند که یکی از آن‌ها منطقه راهبردی «هیجه‌العبد» را هدف قرار داد.

در استان لحج نیز شهرستان «المقاطره» هدف سه حمله هوایی قرار گرفت. دو حمله از این سه حمله، مدرسه آموزشی «خالد بن ولید» را هدف گرفت و حمله سوم به بازار محلی «الربوع» در همین شهرستان اصابت کرد.

تشدید حملات پس از عقب‌نشینی نیروهای همسو با عربستان از باب‌المندب

این حملات در حالی انجام شده است که عربستان روز گذشته با شکست سنگینی روبه‌رو شد. پس از آنکه تمام گروه‌های سلفی وابسته به این کشور مواضع خود را در جبهه‌های جنوب تنگه باب‌المندب ترک کردند و به شمال شهر عدن عقب نشستند.

شماری از فعالان جنوب یمن، این عقب‌نشینی را پایان تلخ حمله متقابلی دانستند که عربستان برای بازپس‌گیری تنگه باب‌المندب هدایت کرده بود.