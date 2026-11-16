به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ جمعیت اسلامی الوفاق بحرین، احکام صادرشده از سوی دادگاه‌های این کشور علیه آیت‌الله شیخ عیسی قاسم و شماری از فقها، علما و شخصیت‌های دینی بحرین را احکامی دیوانه‌وار توصیف کرد و آن را اقدامی تشدیدکننده علیه اکثریت مردم این کشور دانست.

جمعیت الوفاق اعلام کرد این احکام برجسته‌ترین علمای دینی و شخصیت‌های حوزوی بحرین را هدف قرار داده است.

این جمعیت، تشدید فشارها را ناشی از همسویی نظام حاکم با رژیم صهیونیستی و تلاش برای وادار کردن مخالفان سیاست‌های کشتار و نسل‌کشی در منطقه به تسلیم دانست.

الوفاق همچنین این احکام را در چارچوب هدف قرار دادن جامعه شیعیان و علمای آن ارزیابی کرد و تأکید داشت که محاکمه شیخ عیسی قاسم و شماری از چهره‌های دینی، نشان‌دهنده تشدید تقابل حاکمیت با شخصیت‌ها و جریان‌های مخالف سیاست‌های آن است.

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