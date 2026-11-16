به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت(ع)-ابنا- رژیم آل خلیفه در بحرین در ادامه فشارها بر شیعیان، برای ۵۳ تن از علما و چهره‌های مذهبی این کشور، احکام حبس ابد و ۱۵ سال زندان صادر کرد.

آیت‌الله شیخ عیسی قاسم، علامه شیخ علی الصدقی، شیخ محمد صنقور، شیخ علی رحمه، شیخ محمود العالی و شیخ هانی البناء از جمله افرادی هستند که با حکم حبس ابد مواجه شده‌اند.

«دکتر راشد الراشد» فعال سیاسی بحرین در پی صدور احکام ظالمانه رژیم آل خلیفه علیه ده ها نفر از علمای شاخص بحرینی طی بیانیه ای این اقدام را محکوم و آن را اهانت به میلیون ها شیعه در جهان توصیف کرد:

امروز هدف قرار دادن علمای دین در بحرین، با احکام سنگین و برچسب‌گذاری‌های سیاسی که از سوی حکومت تحمیل شده است، تنها به این افراد محدود نمی‌شود؛ بلکه مرجعیت، حوزه‌های علمیه و کرامت تمامی شیعیان در جهان را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

محاکمه‌ها و احکام ظالمانه‌ای که امروز علیه شخصیت‌های برجسته (رموز) طایفه شیعه در بحرین صادر شده است، نوعی تضعیف و توهین آشکار به میلیون‌ها شیعه در سراسر جهان است. توهین به آنان به این شکل، توهینی مستقیم به مرجعیت دینی در نجف و قم مقدس، و همچنین توهینی صریح و واضح است که به سوی تمامی حوزه‌های علمیه در گوشه و کنار جهان نشانه رفته است

هرگونه تلاش برای ضربه زدن به هویت و عقاید دینی، یا شکستن هیبت علما و شخصیت‌های مذهبی، و یا تضعیف حضور آنان، در واقع تلاشی برای شکستن هویت خودِ شیعیان است؛ و این شرّی بزرگ و خطری عظیم است که پیامدهای وخیم آن گریبان‌گیر حکومت و کسانی خواهد بود که چنین تصمیم ظالمانه و متکبرانه‌ای گرفته‌اند.

منتظر باشید و ببینید که فردا چه خواهد شد...

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