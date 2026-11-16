به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ آیین بزرگداشت امین زبان و ادب پارسی و رونمایی از کتاب «از دفتر شعر امین» سروده‌های رهبر شهید انقلاب امروز (دوشنبه) با حضور سیدعباس صالحی؛ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، غلامعلی حدادعادل؛ رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی در پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری برگزار شد.

حجت‌الاسلام محمدحسن رحیمیان دبیرکل جمعیت دفاع از ملت فلسطین، ابراهیم جوادی معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مسعود نجابتی مدیر کانون هنر شیعی، جواد محقق شاعر و نویسنده و ابراهیم حیدری رئیس خانه کتاب و ادبیات در این مراسم حضور داشتند.

همچنین افشین علاء، محمدمهدی سیار و میلاد عرفان‌پور در این مراسم که همزمان با سومین روز از هفته کتاب برگزار می‌شد، به سخنرانی و شعرخوانی پرداختند.

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