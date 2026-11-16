به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ ابراهیم جوادی، معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در آیین بزرگداشت امین زبان و ادب پارسی و رونمایی از کتاب «از دفتر شعر امین» سروده‌های رهبر شهید انقلاب که در پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری برگزار شد

معاون هنری وزارت ارشاد ضمن خوشامدگویی به حاضران، با اشاره به نام‌گذاری روزهای هفته کتاب به نام بزرگان و چهره‌های ماندگار تاریخ ایران، گفت: یکی از روزهای هفته کتاب که امروز به آن اختصاص دارد، به نام زبان و گرامیداشت زبان فارسی نام‌گذاری شده است.

وی گفت: این نام‌گذاری در راستای پاسداشت جایگاه و نقش شخصیت‌های برجسته در صیانت از زبان فارسی و حفظ و تقویت ادب و ادبیات فارسی صورت گرفته است.

جوادی افزود: نقش این بزرگان در حفاظت و پاسداری از زبان فارسی بر کسی پوشیده نیست و نیازی به بحث و استدلال ندارد. بی‌تردید، نام و ویژگی‌های ارزشمند این شخصیت‌ها، به‌ویژه در زمینه پاسداشت زبان فارسی و احترام به شعر و ادب فارسی، در تاریخ ایران ماندگار خواهد شد.

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