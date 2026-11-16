به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مهدی ابراهیم‌زاده، رئیس حوزه ریاست مؤسسه پژوهشی انقلاب اسلامی، در آیین بزرگداشت امین زبان و ادب پارسی و رونمایی از کتاب «از دفتر شعر امین» سروده‌های رهبر شهید انقلاب که در پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری برگزار شد، بر ضرورت ثبت و روایت ابعاد جنگ تحمیلی سوم با زبان شعر، ادبیات و هنر تأکید کرد و گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری به سرودن شعر، نگارش کتاب و رمان، ساخت فیلم و خلق آثار هنری درباره شخصیت رهبر شهید انقلاب و ایستادگی مردم نیاز داریم.

وی با اشاره به اینکه این مراسم به نام و یاد رهبر شهید انقلاب برگزار شده است، اظهار داشت: نکته‌ای که لازم می‌دانم صمیمانه با اهالی شعر و ادب در میان بگذارم، ضرورت توجه به گنجینه‌ای است که در دل حوادث جنگ تحمیلی سوم نهفته است؛ جنگی که با شهادت رهبر انقلاب، جمعی از اعضای خانواده ایشان و مسئولان کشور آغاز شد و ابعاد و پیامدهای آن همچنان نیازمند بررسی و تبیین است.

ابراهیم‌زاده با بیان اینکه ابعاد این حادثه عظیم هنوز آن‌گونه که شایسته است برای جامعه، جهان و به‌ویژه جامعه ادبی تبیین نشده است، افزود: شاید در تاریخ معاصر کمتر بتوان واقعه‌ای مشابه این حادثه یافت؛ جنگی خونین که در آغاز آن، عالی‌ترین مقام سیاسی یک کشور به همراه اعضای خانواده خود به شهادت رسید.

وی تصریح کرد: آنچه در آغاز این جنگ رخ داد، صرفاً یک ترور نبود، بلکه شهادت در ابتدای یک جنگ خونین و در جریان یک رویارویی سنگین بود؛ حادثه‌ای که هنوز نتوانسته‌ایم ابعاد و جزئیات آن را با زبان هنر و ادبیات به تصویر بکشیم.

رئیس حوزه ریاست مؤسسه پژوهشی انقلاب اسلامی در ادامه با اشاره به خاطرات مردم از موشک‌باران تهران در دوران دفاع مقدس گفت: بسیاری از مردم، به‌ویژه متولدین دهه‌های ۵۰ و ۶۰، خاطرات فراوانی از موشک‌باران تهران در جنگ تحمیلی هشت‌ساله دارند؛ اما باید توجه داشت که در طول آن جنگ، کمتر از ۱۵۰ موشک به تهران اصابت کرد، در حالی که طی حدود ۴۰ روز جنگ تحمیلی سوم، بیش از یک‌هزار و ۳۰۰ موشک و بمب علیه مردم شلیک شد.

وی ادامه داد: در روزهای آغازین این جنگ نیز بیش از ۲۳ هزار تن از مهمات دشمن بر سر مردم تهران فرود آمد. با وجود این حجم از حملات، نه خللی در اراده و ایستادگی مردم ایجاد شد، نه مسئولی کشور را ترک کرد و نه مرزهای کشور برای پناهندگی مردم گشوده شد. همچنین هیچ‌یک از محاسبات و تصوراتی که دشمن برای تحقق آن برنامه‌ریزی کرده بود، محقق نشد.

ابراهیم‌زاده با تأکید بر نقش اهالی فرهنگ و هنر در ثبت و ماندگار کردن این حماسه تاریخی خاطرنشان کرد: این حوادث باید با زبان ادبیات و شعر روایت شوند؛ همان‌گونه که رهبر شهید انقلاب همواره در دیدارهای ماه مبارک رمضان و دیگر سخنرانی‌های خود، با اشاره به رمان‌های مشهور جهان، خاطرات دفاع مقدس و ظرفیت‌های ادبیات، بر اهمیت این عرصه تأکید داشتند.

وی افزود: امروز بیش از گذشته نیازمند سرودن شعر، نگارش کتاب، تولید رمان، ساخت فیلم و خلق آثار هنری درباره شخصیت رهبر شهید انقلاب، عظمت جنگ تحمیلی سوم و ایستادگی مردم در این حماسه هستیم. باید این رویدادها به شکلی هنرمندانه ثبت و برای نسل‌های آینده روایت شوند.

رئیس حوزه ریاست مؤسسه پژوهشی انقلاب اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ماندگاری داغ شهادت رهبر انقلاب و نزدیکان ایشان اظهار داشت: همان‌گونه که در سوگ امام حسین(ع) گفته شده است، شهادت ایشان نیز داغی عمیق بر دل‌ها بر جای گذاشته که به‌سادگی و در گذر زمان سرد نخواهد شد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که خون پاک رهبر شهید انقلاب و آثار این شهادت، زمینه‌ساز پیروزی نهایی حق بر باطل و عزت و سربلندی اسلام باشد.

ابراهیم‌زاده همچنین از خانه کتاب و ادبیات ایران و معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای برگزاری این مراسم قدردانی کرد.

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