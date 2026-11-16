به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت(ع)- ابنا- دادگاه کیفری عالی بحرین در پرونده ساختگی علیه ۷۰ نفر از روحانیون و علمای برجسته بحرین حکمهای حبس طولانی مدت صادر کرد.آیت الله شیخ عیسی قاسم و شیخ حسین الدیهی جانشین دبیرکل جمعیت الوفاق بزرگترین حزب مخالف آل خلیفه به حبس ابد محکوم شده‌اند. این محاکمه جنجالی در سایه تداوم اعتراضات مردمی و مسدود کردن جاده‌ها، ساعاتی پیش از آغاز جلسه محاکمه روحانیون شیعه، صورت گرفت.

در همین راستا، انجمن العمل الاسلامی بحرین«امل» طی بیانیه ای احکام حبس ابد علیه علمای طایفه شیعه... جنایتی جدید در کارنامه گروه‌های حاکم [خلیفی] و تداوم جنگ فرقه‌گرایانه علیه ملت بحرین توصیف کرد.

متن بیانیه به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا یَعْمَلُ الظَّالِمُونَ﴾

«و هرگز گمان مبر که خداوند از آنچه ستمکاران انجام می‌دهند، غافل است»

صدق الله العلی العظیم

جمعیت العمل الاسلامی «امل» بحرین با شدیدترین عبارات خشم خود را نسبت به احکام ظالمانه‌ای که مبنی بر حبس ابد علیه علمای فاضل طایفه شیعه صادر شده است، ابراز و آن را محکوم می‌کند. این جمعیت این احکام را جنایتی قضایی و جدید می‌داند که به کارنامه سیاه گروه‌های حاکم [خلیفی] افزوده می‌شود و گواهی آشکار بر تداوم جنگ سازمان‌یافته‌ای است که رژیم [خلیفی] علیه فرزندان ملت ما به راه انداخته است؛ تلاشی ناامیدانه برای شکستن اراده طایفه شیعه و آسیب رساندن به هویت و هستی آنان است.

این احکام انتقام‌جویانه، بار دیگر حقیقت حکومتی را فاش می‌کند که از دستگاه قضایی به عنوان ابزاری برای سرکوب و تصفیه حساب، و از دادگاه‌ها به عنوان سکوهایی برای صدور احکام سرکوب و شکنجه استفاده می‌کند؛ آن هم به‌دور از ساده‌ترین معیارهای عدالت و انصاف.

آنچه در حال رخ دادن است، عدالت نیست، بلکه انتقامی سیاسی و فرقه‌گرایانه و عیان است. احکام سنگینی که دادگاه‌ها علیه علما صادر می‌کنند، تنها فصل جدیدی از فصول جنگی است که گروه‌های حاکم [خلیفی] علیه جامعه اصیل در بحرین به راه انداخته‌اند.

هدف قرار دادن علمای طایفه شیعه، بخشی از یک پروژه سازمان‌یافته است

ما تأکید می‌کنیم که هدف قرار دادن علمای طایفه شیعه، حادثه‌ای گذرا یا اقدامی تصادفی نیست، بلکه بخشی از یک پروژه سازمان‌یافته است که هدف آن از بین بردن هویت، محاصره اعتقادات، تجزیه جامعه و تسلیم کردن شهروندان شیعه از طریق بازداشت‌ها، شکنجه‌ها، احکام انتقام‌جویانه و محدود کردن شعائر و نهادهای مذهبی است. این یک جنگ تمام‌عیار علیه هر شهروند شیعه است که هستی، کرامت و تعلق خاطر او را هدف قرار می‌دهد؛ و تلاش‌ها برای پوشاندن این واقعیت با شعارهای دروغین، هرگز بر ملت ما تأثیر نخواهد گذاشت.

ما به گروه‌های حاکم [خلیفی] می‌گوییم: هدف قرار دادن علما و صدور احکام ابد علیه آنان، آنچه را که در طول سال‌ها سرکوب و استبداد از دستیابی به آن ناتوان بوده‌اید، برایتان محقق نخواهد کرد. شما نخواهید توانست از طریق زندان‌ها و احکام انتقام‌جویانه، هویت ملت ما را از آنان بربایید یا اراده‌شان را بشکنید؛ چرا که ملت بحرین گله‌ای نیست که بتوان با سیاست‌های ارعاب و تحقیر، آن را رام کرد.

ما رژیم [خلیفی] را مسئول کامل این تنش خطرناک و پیامدهای ناشی از آن می‌دانیم و تأکید می‌کنیم که تداوم این سیاست‌های خصمانه، چیزی جز عمیق‌تر کردن تنش‌ها و فاش کردن ماهیت فرقه‌گرایانه‌ای که حکومت بر پایه آن بنا شده، نخواهد داشت. هر حکم ظالمانه‌ای که علیه فرزندان ملت ما صادر می‌شود، گواهی بر ماهیت این رژیم و سیاست‌های مبتنی بر سرکوب، تبعیض و انتقام‌جویی خواهد بود.

ما از آزادگان جهان می‌خواهیم که این اقدامات را رسوا کنند، به رژیم [خلیفی] هیچ پوشش سیاسی یا معنوی برای ادامه هدف قرار دادن علما و شهروندان ندهند و صراحتاً در کنار مظلومان و ستمدیدگان بایستند.

ما در انجمن فعالیت اسلامی «امل» تأکید می‌کنیم که کرامت علما قابل معامله نیست، هویت ملت ما از بین رفتنی نیست و سیاست زندان‌ها و احکام ظالمانه، هرگز ثبات ایجاد نکرده و مشروعیت نخواهد بخشید. حکومتی که با علمای ملت خود می‌جنگد و از شهروندانش به دلیل هویت و اعتقادشان انتقام می‌گیرد، در واقع ورشکستگی سیاسی و اخلاقی خود را اعلام کرده و ترس خود از صدای حق و اراده ملت‌ها را آشکار می‌سازد.

این جنایت، لکه‌ای ننگین بر پیشانی رژیم [خلیفی] باقی خواهد ماند که با گذشت زمان از میان نخواهد رفت و کارزارهای فریب و توجیه نیز آن را پاک نخواهند کرد.

آزادی از آن علما و بازداشت‌شدگان خواهد بود؛ ظلم، استبداد و ستم فرقه‌گرایانه نابود می شود؛ و هیچ مشروعیتی برای دستگاه قضایی که در خدمت استبداد و انتقام‌جویی به کار گرفته شود، وجود ندارد.

انجمن فعالیت اسلامی «امل»

منامه - بحرین

دوشنبه، ۶ جمادی‌الثانی ۱۴۴۸ هـ

موافق ۱۶ نوامبر ۲۰۲۶ م

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