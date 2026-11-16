به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین سید جواد شهرستانی، نماینده تام‌الاختیار حضرت آیت‌الله العظمی سیستانی، با حضور در یکی از بیمارستان‌های شهر مقدس قم، از آیت‌الله العظمی وحید خراسانی عیادت کرد.

در این دیدار، حجت‌الاسلام والمسلمین شهرستانی ضمن احوال‌پرسی و ابراز ارادت، با حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ محسن وحید خراسانی، فرزند ارشد آیت‌الله العظمی وحید خراسانی، گفت‌وگو کرد و از نزدیک در جریان آخرین وضعیت جسمانی و روند مداوا و مراقبت‌های پزشکی معظم‌له قرار گرفت.

وی همچنین با آرزوی شفای عاجل و کامل برای این مرجع عالی‌قدر جهان تشیع، از درگاه خداوند متعال مسئلت کرد که به برکت ادعیه حضرت ولی‌عصر (عجل‌الله تعالی فرجه‌الشریف)، هرچه زودتر صحت و عافیت کامل به ایشان بازگردد و وجود پربرکت این فقیه وارسته و استاد برجسته حوزه‌های علمیه، سالیان متمادی منشأ فیض و برکت برای جهان تشیع و حوزه‌های علمیه باشد.

این دیدار با همراهی جمعی از حاضران و در فضایی آکنده از احترام و ارادت به ساحت مرجعیت شیعه برگزار شد.

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