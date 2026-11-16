به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دوره ترویجی «لبنان از درون» با هدف آشنایی عمیق‌تر با واقعیت‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی لبنان و شناخت ابعاد مختلف تحولات این کشور، از اول تا چهارم آذرماه به‌صورت آفلاین و غیرحضوری برگزار خواهد شد.

برگزارکنندگان این دوره با اشاره به اهمیت شناخت دقیق‌تر تحولات لبنان و تحولات مرتبط با جبهه مقاومت، بر ضرورت بازخوانی واقعیت‌های این کشور و توجه به ابعاد مختلف مواجهه با رژیم صهیونیستی تأکید کرده‌اند.

در توضیح اهداف برگزاری این دوره آمده است: در میانه سکوت صحنه نبرد نظامی و حماسه سرافرازانه حزب‌الله در برابر رژیم اشغالگر صهیونیستی، ضرورت بازخوانی واقعیت‌ها و درک دقیق‌تر جبهه‌های نبرد بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. در روزگاری که میدان، بیش از هر چیز میدان روایت‌هاست، فهم ما از لبنان نقش مستقیمی در نوع کنشی دارد که شکل می‌گیرد.

لبنان را می‌توان از زوایای مختلف دید، اما آنچه اهمیت دارد، رسیدن به فهمی دقیق‌تر از درون این واقعیت پیچیده است.

این دوره تلاشی است برای نزدیک‌تر شدن به این فهم، تا هرکس متناسب با ظرفیت و موقعیت خود، کنش مؤثرتری در این میدان داشته باشد.

سرفصل‌های این دوره شامل «روایت‌های موجود از لبنان»، «ریشه‌های شکل‌گیری مقاومت در لبنان»، «پیچیدگی‌های ساختار سیاسی لبنان»، «کنش‌ها و تحولات اجتماعی در لبنان»، «تصویری از وضعیت امروز لبنان»، «مسائل تربیتی امروز لبنان»، «تاریخ و تحولات تشیع در لبنان» و «مقاومت در معادلات لبنان» است.

حجت‌الاسلام شیخ حسین زین‌الدین، دکتر بلال العلیق، دکتر هادی یاسین، دکتر عباس کعنان، جناب آقای دکتر علی یاسین، جناب آقای دکتر محمد حمود، جناب آقای عباس شرارة و جناب آقای علاء قبیسی از اساتید این دوره هستند.

این دوره به صورت آفلاین و غیرحضوری از ۱ تا ۴ آذرماه برگزار می‌شود و مهلت ثبت‌نام تا ۲۸ آبان‌ماه است. علاقه‌مندان می‌توانند برای ثبت‌نام به نشانی academy.rasoulalsalam.com مراجعه کنند و برای دریافت پشتیبانی با @Admin_Rasoulalsalam در ارتباط باشند.

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