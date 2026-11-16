به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سومین جشنواره ملی مطبوعات و رسانه «آیات»، از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مرکز علی قرآن و عترت، با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مازندران و میزبانی این استان، برگزار می‌شود. این جشنواره از اعضای محترم خانه مطبوعات استان و خبرنگاران قمی برای شرکت در این رویداد رسانه‌ای دعوت کرده است.

این جشنواره در دو بخش اصلی «مطبوعات و رسانه‌های مکتوب» و «رسانه‌های دیجیتال» برگزار می‌شود.

محورهای موضوعی جشنواره شامل قرآن کریم و سبک زندگی ایرانی-اسلامی، قرآن و خانواده، قرآن و جوانان و نوجوانان، قرآن و امدادرسانی در جامعه، قرآن و اخلاق اجتماعی، قرآن و مسئولیت اجتماعی، قرآن و مقابله با آسیب‌های اجتماعی، قرآن و عدالت و کرامت انسانی، قرآن و وحدت و همبستگی اجتماعی، قرآن و فرهنگ ایثار و مقاومت، قرآن و محیط زیست، قرآن و اقتصاد و کارآفرینی، قرآن و علم و دانش، قرآن و هنر و ادبیات، قرآن و فضای مجازی و رسانه‌های نوین، قرآن و هوش مصنوعی و فناوری‌های نوین رسانه‌ای، سیره و معارف اهل‌بیت(ع) در رسانه، معرفی مفاخر و فعالان قرآنی کشور، معرفی الگوهای موفق فعالیت‌های قرآنی مردمی، ظرفیت‌های قرآن و عترت در حل مسائل فرهنگی و اجتماعی است.

مخاطبان این جشنواره شامل اصحاب رسانه، خبرنگاران، فعالان فضای مجازی و تولیدکنندگان محتوای رسانه‌ای از سراسر کشور است.

مهلت ارسال آثار به دبیرخانه جشنواره تا ۲۵ دی‌ماه ۱۴۰۵ اعلام شده است. علاقه‌مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات تکمیلی و ارسال آثار به وب‌سایت جشنواره به نشانی اینترنتی www.ayat.qia.ir مراجعه کنند یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۰۱۱۳۳۳۶۹۹۰۵ داخلی ۲۷۵ تماس حاصل فرمایند. (لازم به ذکر است که در زمان انتشار این خبر، وب‌سایت جشنواره در دسترس نبود و کاربران برای دریافت اطلاعات دقیق‌تر می‌توانند از طریق تماس تلفنی اقدام کنند).

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