به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ همایش بین‌المللی علوم انسانی اسلامی به مناسبت روز علوم انسانی اسلامی و به منظور بزرگداشت یاد و خاطره علامه محمدتقی مصباح یزدی(قدس سره) برگزار خواهد شد.

محورهای این همایش شامل «فرانظریه‌های علوم انسانی اسلامی»، «بنیان‌های نظری علوم انسانی اسلامی»، «روش‌شناسی علوم انسانی اسلامی»، «چالش‌های علوم انسانی اسلامی» و «آینده‌پژوهی علوم انسانی اسلامی» است.

همچنین محورهای کاربردی و تخصصی‌تری نیز برای این همایش در نظر گرفته شده است که عبارتند از: «علوم انسانی اسلامی و حکمرانی»، «علوم انسانی اسلامی و فرهنگ مقاومت»، «علوم انسانی اسلامی و سیاست‌ورزی مؤمنانه»، «علوم انسانی اسلامی و اقتصاد مقاومتی»، «علوم انسانی اسلامی و زیست عفیفانه» و «علوم انسانی اسلامی و فضای مجازی».

در بخش ویژه همایش، دو محور تخصصی «علوم انسانی اسلامی در اندیشه امامین انقلاب (قدس‌الله سرهما)» و «علوم انسانی اسلامی در اندیشه علامه مصباح‌یزدی(قدس سره)» نیز به برنامه‌ها افزوده شده است.

مهلت ارسال مقالات به دبیرخانه همایش تا ۱ آذرماه ۱۴۰۵ و زمان برگزاری همایش ۱۰ دی‌ماه ۱۴۰۵ اعلام شده است.

علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند با شماره تلفن ۰۲۵۳۲۱۱۳۴۸۲ تماس حاصل کنند، یا از طریق رایانامه hamayesh@iki.ac.ir و وب‌سایت hamayesh.iki.ac.ir با دبیرخانه در ارتباط باشند.

آدرس دبیرخانه همایش: قم، بلوار جمهوری اسلامی، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، طبقه چهارم است.

.

..................

پایان پیام/