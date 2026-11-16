به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت(ع)- ابنا- سیستم قضایی بحرین ساعاتی پیش در پرونده ای ساختگی علیه ۷۰ نفر از روحانیون برجسته بحرین حکمهای حبس طولانی مدت صادر کرد. این دادگاه ۶۷ تن از این علما را به تحمل حبس ابد و ۳ نفر دیگر را به تحمل ۱۵ سال حبس محکوم کرد. گفتنی است که آیت الله شیخ عیسی قاسم مرجعیت دینی شیعیان و رهبر انقلاب بحرین و همچنین شیخ حسین الدیهی جانشین دبیرکل جمعیت الوفاق بزرگترین حزب مخالف آل خلیفه به حبس ابد محکوم شده اند..

لازم به ذکر است جلسه صدور حکم در پرونده علما قرار بود یکشنبه هفته آینده برگزار شود که در پی حملات پریشب نیروهای مسلح ایران به پایگاه های آمریکا در بحرین در منطقه الرفاع، دادگاه بحرین شب گذشته و خارج از وقت اداری بطور ضرب الاجلی به وکلای روحانیون اعلام کرد که این جلسه صبح امروز برگزار می شود.

«شیخ عبدالله الصالح» معاون جمعیت العمل الاسلامی بحرین طی بیانیه ای اقدام رژیم آل خلیفه در صدور احکام ظالمانه و غیر قانونی و حبس ابد علیه علمای شیعه و در راس آنها آیت الله شیخ عیسی قاسم را محکوم کرد:

بسم الله الرحمن الرحیم

((إِنَّ رَبَّکَ لَبِالْمِرْصادِ))

از دیرباز، علمای دین شیعه در صفوف نخست دفاع از مظلومان و عقیده ایستادند و از آنها صیانت کردند، آنان رسالت خویش را از نصرتِ حق و سربلندیِ کلمه الله الهام گرفته‌اند. این راه، هرگز هموار و بی‌دغدغه نبوده است؛ چرا که بسیاری از آنان بهای سنگینی پرداخته‌اند؛ برخی زندانی شدند، برخی به شهادت رسیدند و برخی دیگر ناچار به ترک وطن شدند..

علمای شیعه در بحرین نیز، همچون دیگر علما، از مسئولیت دینی و اخلاقی خود ش. آنان همانه خالی نکردند و از عقیده و کرامت جامعه خود دفاع کردند، با این باور که گفتن سخن حق و پایبندی به اصول، وظیفه‌ای است که هیچ تهدیدی، هر چقدر هم که سنگین باشد، نمی‌تواند آن را از بین ببرد.

احکام صادر شده در روز جاری علیه علما، چهره واقعی حکومت و طرح‌هایی را فاش می‌کند که هدفشان ریشه‌کن کردن رکن اصلی [مؤلفه اصلی] کشور و آسیب رساندن به هویت و هستی آن است..

امروزه، صدور حکم حبس ابد به امری تکراری تبدیل شده است؛ در حالی که حکومت در صدور این احکام علیه مخالفان و علما پافشاری می‌کند و این اقدامات در میان حمایت و تشویق آشکار و صریح ایالات متحده انجام می شود.

به جای آنکه علمای کشور مورد تکریم قرار گیرند و نقش دینی و اجتماعی آنان ارج نهاده شود، مقامات با زندان و شکنجه با آنان برخورد می‌کنند.

ما خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط تمامی زندانیان، در رأس آن‌ها علماییم، و همچنین خواستار توقف هدف قرار دادن آنان و احترام به حقوق و کرامتشان هستیم.

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