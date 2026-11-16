به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ میلاد عرفان‌پور، شاعر کشورمان، در آیین بزرگداشت امین زبان و ادب پارسی و رونمایی از کتاب «از دفتر شعر امین» سروده‌های رهبر شهید انقلاب که در پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری برگزار شد، با اشاره به نگاه ویژه رهبر شهید به شعر و ادبیات فارسی، گفت: ایشان شعر را هنر اول ایران‌زمین و سرمایه و ثروت ملی کشور می‌دانستند و همواره بر ضرورت گسترش و تقویت این هنر تأکید داشتند.

عرفان‌پور با بیان اینکه رهبر شهید انقلاب در حوزه‌های مختلف شخصیتی ممتاز داشتند، اظهار کرد: در ماه‌های گذشته سخنان بسیاری درباره ویژگی‌های ایشان مطرح شده و اشعار فراوانی نیز در وصف شخصیت ایشان سروده شده است. در همین راستا، گزیده‌ای از بیش از یک‌هزار و ۵۰۰ شعر قابل اعتنا که درباره ایشان سروده شده، در قالب مجموعه‌ای با عنوان «عهد امین» در حال انتشار است.

وی با تأکید بر اینکه نگاه رهبر شهید به شعر و ادبیات با نگاه بسیاری از مسئولان متفاوت بود، افزود: این نگاه حاصل سال‌ها زیست شخصی ایشان با شعر و برخورداری از فهمی عمیق و دقیق نسبت به این هنر بود. ایشان شعر را هنر اول ایران‌زمین می‌دانستند و به‌صراحت تأکید کرده بودند که اگر قرار باشد از میان هنرهای گوناگون تنها یک هنر برای سرمایه‌گذاری انتخاب شود، آن هنر شعر است.

شاعر کشورمان ادامه داد: رهبر شهید انقلاب شعر را سرمایه و ثروت ملی ما می‌دانستند و معتقد بودند باید این ثروت را گسترش داد. ایشان به شعر نگاهی راهبردی داشتند و آن را صرفاً یک ذوق و علاقه شخصی تلقی نمی‌کردند.

عرفان‌پور با اشاره به یکی از دیدارهای خود با رهبر شهید گفت: در جلسه‌ای که خدمت ایشان بودیم، موضوع ایجاد رشته ادبیات خلاقه در دانشگاه‌ها و حضور شاعران در محیط دانشگاهی برای تحصیل در این رشته مطرح شد. ایشان در همان جلسه به مسئولی که پیگیری این موضوع را برعهده داشت، تأکید کردند که باید به شعر توجه شود. این موضوع نشان می‌دهد که نگاه ایشان به شعر، نگاهی راهبردی و جریان‌ساز بود.

وی با اشاره به برگزاری مستمر دیدارهای رهبر شهید با شاعران اظهار کرد: کدام مجلس فرهنگی و محفل انس ادبی و هنری را می‌شناسید که رهبر شهید بدون تعطیلی، هر سال در موعدی مشخص برگزار کرده باشند؟ محفل دیدار شاعران در نیمه ماه مبارک رمضان از جمله برنامه‌هایی بود که همواره مورد توجه ایشان قرار داشت.

عرفان‌پور افزود: حتی در ایام شهادت ایشان نیز قرار بود این دیدار برگزار شود و ما برای هماهنگی مراسم عازم دفتر رهبر شهید بودیم تا چهار شب بعد، برنامه را برگزار کنیم که صدای انفجارها را شنیدیم. البته مراسم برگزار شد، اما این بار با جای خالی ظاهری ایشان؛ با این باور که رهبر شهید ما زنده‌تر از گذشته در کنار ما حضور دارند.

وی با بیان اینکه توجه رهبر شهید به شعر تنها به برگزاری دیدارهای سالانه محدود نمی‌شد، خاطرنشان کرد: ایشان جریان شعر روزگار خود را دنبال می‌کردند و حتی کتاب‌های شاعران جوان را که به دستشان می‌رسید، مطالعه می‌کردند. گاهی نیز با ما تماس می‌گرفتند و می‌گفتند رهبر شهید فلان کتاب شما را خوانده‌اند و درباره آن نکته‌ای مطرح کرده‌اند.

شاعر کشورمان ادامه داد: گاهی از خود می‌پرسیدیم که ایشان با وجود همه مشغله‌ها و مسئولیت‌های متعدد، چگونه فرصت می‌کنند آثار شاعران جوان را با دقت بخوانند و حتی به جزئیات آن توجه داشته باشند. این میزان از توجه و حمایت، برای ما بسیار ارزشمند و در عین حال شرم‌آور بود؛ چراکه می‌دیدیم ایشان حتی به شاعران کم‌نام‌ونشان نیز توجه دارند.

عرفان‌پور با اشاره به نقش این حمایت‌ها در جایگاه امروز شعر در جامعه گفت: توجه رهبر شهید به شعر موجب شد که امروز در این جنگ فراگیر، شعر نیز در خط مقدم حضور داشته باشد. از نهم اسفندماه تاکنون بیش از ۱۰ هزار شعر سروده شده که نزدیک به ۲ هزار اثر از میان آنها به شخصیت رهبر شهید اختصاص دارد.

وی افزود: بیش از ۵۰۰ شاعر در میدان‌های حضور مردم، نزدیک به ۲۰ هزار نوبت شعرخوانی را رقم زده‌اند. این اتفاق بدون دعوت و پشتیبانی نهادهای رسمی و با حضور خودجوش شاعران رخ داده است. شاعران با هزینه شخصی خود به میدان‌های مختلف شهرها، از تهران و قم و مشهد تا شهرهای بزرگ و کوچک، می‌رفتند و شعر می‌خواندند.

عرفان‌پور با اشاره به استمرار شعرخوانی در تجمعات مردمی اظهار کرد: همچنان شعرخوانی یکی از برنامه‌های ثابت شبانه در بسیاری از میدان‌های کشور است و این میزان از استقبال و حضور مردم نشان‌دهنده جایگاه شعر در جامعه است.

وی تأکید کرد: رهبر شهید با حمایت‌های سالیان متمادی و پدری کردن برای شعر، زمینه شکل‌گیری چنین ظرفیتی را فراهم کردند تا امروز شعر با صدای رسا و بدون لکنت و تعارف، از انقلاب، وطن عزیز، این جغرافیای مقدس و سرزمینمان دفاع کند.

این شاعر با اشاره به مسئولیت متولیان فرهنگی در قبال شاعران حاضر در میدان‌ها گفت: امروز افرادی مانند بنده که مسئولیت‌هایی در حوزه ادبیات داریم و همچنین مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در برابر این شاعران مسئولیت داریم؛ شاعرانی که بدون چشمداشت و کوچک‌ترین حمایت نهادی، با جان و دل و به‌صورت مجاهدانه در میدان‌ها حضور پیدا می‌کنند.

وی افزود: اطلاع دارم برخی از شاعرانی که این شب‌ها در میدان‌ها شعر می‌خوانند، با وجود مشکلات مالی، مسیرهای چندکیلومتری را پیاده طی می‌کنند تا خود را به یک میدان برسانند، شعر بخوانند و بازگردند. من از نزدیک شوق و استقبال مردم نسبت به شعر این شاعران را دیده‌ام.

عرفان‌پور با بیان اینکه انس و علاقه مردم به شعر از ثمرات توجه رهبر شهید به این عرصه است، خاطرنشان کرد: این مردم همان مردمی هستند که رهبر شهید تربیت کردند و انس آنان با شعر تا این اندازه، نتیجه همت ایشان در برگزاری دیدارهای ادبی و نکاتی است که در این جلسات به‌صورت مستمر و تازه مطرح می‌کردند. اگر این تلاش‌ها و توجه‌ها نبود، شاید امروز شاهد چنین اتفاقی در عرصه شعر نبودیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به رونمایی از کتاب «از دفتر شعر امین» گفت: با دیدن این کتاب به یاد مطلبی افتادم که پیش‌تر درباره رهبر شهید خوانده و شنیده بودم؛ اینکه ایشان از دوران نوجوانی دفتری داشتند که در آن صرفاً اشعار خود را نمی‌نوشتند، بلکه هرگاه شعری از تاریخ ادبیات فارسی به دلشان می‌نشست، آن را در این دفتر ثبت می‌کردند و با دست‌خط شریف خود می‌نوشتند.

عرفان‌پور در ادامه با ابراز علاقه به دیدن آن دفتر قدیمی اظهار کرد: کاش آن دفتر به دست ما رسیده بود و روزی پیدا می‌شد تا بتوانیم آن را ببینیم.

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