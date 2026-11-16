به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دبیرخانه شانزدهمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت اعلام کرد این رویداد علمی با عنوان «تاب‌آوری و پیشرفت» در روزهای ۲۱ و ۲۲ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۶ برگزار خواهد شد. مهلت ارسال مقالات به این کنفرانس تا ۳۰ دی‌ماه ۱۴۰۵ تعیین شده است.

این کنفرانس در ده محور اصلی پذیرای مقالات پژوهشگران و اندیشمندان خواهد بود:

۱. جایگاه و مصادیق تاب‌آوری و مفاهیم هم‌معنا در منابع اسلامی و ایرانی؛

۲. گونه‌های تاب‌آوری همراه با پیشرفت و نوآوری در جهان کنونی؛

۳. تاب‌آوری تحول‌آفرین و پایداری در عرصه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی؛

۴. تاب‌آوری و هویت ملی، دینی و سرزمینی؛

۵. تاب‌آوری و ایجاد گفتمان امنیت ملی، ثبات سیاسی و حکمرانی شایسته؛

۶. تاب‌آوری و سلامت اجتماعی و خشوندی عمومی؛

۷. واکاوی تجربه‌های ملی و جهانی تاب‌آوری در رویارویی با مخاطره‌ها و تهدیدهای بیرونی؛

۸. تبیین فرصت‌ها و بایسته‌های حکمرانی برای تقویت تاب‌آوری در عرصه‌های گوناگون به‌ویژه اقتصاد مقاومتی؛

۹. ظرفیت‌های الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در تقویت تاب‌آوری تحول‌آفرین و مقاومت به پیشرفت؛

۱۰. نقش نخبگان و گروه‌های مرجع در تقویت تاب‌آوری همراه با پیشرفت.

پژوهشگران و علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر و ارسال مقالات می‌توانند به وب‌سایت رسمی کنفرانس به نشانی اینترنتی conference.olgou.ir مراجعه کنند.

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