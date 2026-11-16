به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حسین ذوالفقاری، دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران، اعلام کرد که کشت مواد مخدر در افغانستان پس از چند سال کاهش، بار دیگر روند افزایشی به خود گرفته است.

ذوالفقاری این اظهارات را روز یکشنبه (۲۴ آبان) در دیدار با یعرب بن قحطان البوسعیدی، سفیر عمان در تهران، بیان کرده است.

وی با اشاره به ممنوعیت کشت مواد مخدر از سوی طالبان گفت که با وجود این ممنوعیت، کشت این محصولات پس از چند سال کاهش، دوباره افزایش یافته است.

ذوالفقاری کشت و قاچاق مواد مخدر را چالشی جهانی دانست و تأکید کرد که تهدید ناشی از آن حتی از جنگ‌ها نیز بیشتر است. به گفته وی، گزارش اخیر دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد نیز افزایش کشت مواد مخدر در افغانستان را تأیید می‌کند.

گزارش سال ۲۰۲۶ دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که سطح زیر کشت خشخاش در افغانستان با افزایش ۳۳۰ درصدی، از حدود ۱۰ هزار هکتار در سال ۲۰۲۵ به بیش از ۴۳ هزار هکتار رسیده است. کشت خشخاش در ۱۶ استان افغانستان ثبت شده است.