به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ با توجه به گسترش روزافزون زیست‌بوم دیجیتال و لزوم مواجهه فعال و نظام‌مند اندیشه دینی با تحولات فناورانه، آیین افتتاحیه و آغاز به کار رسمی «اندیشکده دین و فضای مجازی» وابسته به مرکز ملی فضای مجازی، روز پنج‌شنبه ۲۸ آبان‌ماه برگزار می‌شود.

این آیین با سخنرانی آیت‌الله محسن اراکی (عضو هیئت‌رئیسه مجلس خبرگان رهبری و عضو هیئت‌رئیسه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم)، آیت‌الله محمود رجبی (عضو هیئت‌رئیسه مجلس خبرگان رهبری و رئیس مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)) و دکتر محمدامین آقامیری (دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی) و با حضور جمعی از استادان، فضلا، طلاب و پژوهشگران حوزه دین و فناوری برپا خواهد شد.

بر اساس این گزارش، راه‌اندازی این اندیشکده حاصل بلوغ ساختاری پردیس قم «پژوهشگاه فضای مجازی» و بازطراحی مأموریت‌های آن متناسب با اقتضائات زیست‌بوم جدید فناوری است. مرکز ملی فضای مجازی با ارتقای این مجموعه به ساختار اندیشکده‌ای، در پی آن است تا این نهاد از یک‌سو سفیر نهاد سیاست‌گذار در بدنه نخبگانی و پژوهشی حوزه علمیه باشد و از سوی دیگر، پژواک دغدغه‌ها، ایده‌ها و ظرفیت‌های فقهی، فلسفی، اخلاقی و الهیاتی نهاد دین در سطوح کلان تصمیم‌گیری و قانون‌گذاری فضای مجازی کشور باشد.

شناسایی مسائل نوپدید فناوری، پیوند میان ساحت حکمرانی و مطالعات میان‌رشته‌ای حوزه دین، رصد تحولات فکری و پشتیبانی راهبردی از سیاست‌های حوزه فضای مجازی از مهم‌ترین محورهای تمرکز «اندیشکده دین و فضای مجازی» عنوان شده است.

این مراسم روز پنج‌شنبه ۲۸ آبان‌ماه از ساعت ۹:۳۰ صبح به نشانی قم، خیابان شهدا (صفائیه)، کوچه ۲۸، پلاک ۴۵، اندیشکده دین و فضای مجازی میزبان جامعه حوزوی، دانشگاهی و اصحاب رسانه خواهد بود.

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