به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ محمدمهدی سیار، شاعر، در آیین گرامیداشت امین شعر و ادب پارسی و رونمایی از کتاب «از دفتر شعر امین» با اشاره به پیوند عمیق شعر و حکمت اظهار داشت: اگر شعر را پی بردن به باطن عالم، فراتر رفتن از محاسبات ظاهری و چارچوب‌های مادی و شناخت حقیقت جهان بدانیم، باید گفت که تعریف شعر و حکمت به یکدیگر نزدیک است؛ چراکه شعر در اوج خود به حکمت می‌رسد و حکمت نیز در زیباترین جلوه خود به شعر تبدیل می‌شود.



وی افزود: بر همین اساس، باید بگوییم رهبر شهید ما حکیمی شاعر و شاعری حکیم بود. اساساً انقلاب اسلامی و شکل‌گیری نظام جمهوری اسلامی به برکت انفاس قدسی امام خمینی (ره)، انسان را به نگاهی حکیمانه و شاعرانه در زندگی فردی و اجتماعی دعوت می‌کند.



این شاعر با بیان اینکه نگاه انقلاب اسلامی به جهان، نگاهی شاعرانه است، تصریح کرد: اگر این شور شاعرانه که با حکمت پیوند خورده وجود نداشت، ایران چگونه می‌توانست در برابر محاسبات مادی جهان این‌گونه بایستد و در عین ایستادگی، از حماسه و عشق سخن بگوید؟ آنچه امروز در جامعه شاهد آن هستیم، جلوه‌ای از همین ایستادگی شاعرانه است.



سیار با اشاره به نقش شاعران در تحولات اجتماعی پس از شهادت رهبر انقلاب خاطرنشان کرد: خدا را شکر می‌کنیم که شاعران ایران، با پیوندی که با رهبر شهید داشتند، توانستند در روزهای پس از فقدان ایشان، نقش مؤثری در هدایت فرهنگی جامعه ایفا کنند.



وی ادامه داد: اگر شعر را از میدان‌های حضور مردم حذف کنیم، شعارها، مداحی‌ها و سرودها را نیز کنار بگذاریم، چه چیزی برای این میدان‌ها باقی می‌ماند؟ این جلوه‌ها نشان می‌دهد که فرهنگ و هنر، به‌ویژه شعر، چه نقش مهمی در همراهی و هدایت جامعه دارد.



این شاعر با تأکید بر اینکه رهبری جامعه و کشورداری بدون پیوند با فرهنگ امکان‌پذیر نیست، گفت: نمی‌توان در جامعه ایرانی رهبری کرد، بی‌آنکه با فرهنگ پیوند داشت و فهمی دقیق از شعر و میراث ادبی این سرزمین به دست آورد.



وی با اشاره به میراث ادبی رهبر شهید انقلاب بیان کرد: بخشی از میراث گران‌بهای ایشان، شعرهایشان و بخش دیگر، سخنان و دیدگاه‌هایی است که درباره شعر بیان کرده‌اند؛ دیدگاه‌هایی که برای سال‌ها می‌تواند نقشه راه حیات فرهنگی و زیست ادبی و هنری جامعه باشد و مسیر را برای شاعران، مخاطبان، معلمان، مدیران و مسئولان فرهنگی و سیاسی روشن کند.



سیار در ادامه به دیدار خود با رهبر شهید انقلاب در آخرین سال حیات ایشان اشاره کرد و گفت: در روزهای آبان‌ماه سال گذشته، بنده به همراه میلاد عرفان‌پور و استاد علی‌محمد مؤدب به دیدار ایشان دعوت شدیم. از حدود ساعت ۱۰ صبح تا ظهر، مباحث عمیق، دقیق و گسترده‌ای مطرح شد که برخی از آنها هیچ‌گاه از خاطرم نخواهد رفت.



وی افزود: یکی از نکاتی که رهبر شهید در آن دیدار بیان کردند، این بود که «برای شما دعا می‌کنم و تقریباً هر روز برای شماها دعا می‌کنم». این سخنان در شرایطی بیان شد که جهان اسلام درگیر تحولات و درگیری‌های شدید نظامی و امنیتی پس از طوفان‌الاقصی بود.



این شاعر با اشاره به تأکید رهبر شهید بر اهمیت شعر و ادبیات و ضرورت امیدآفرینی در جامعه اظهار داشت: یکی از موضوعاتی که ایشان بر آن تأکید داشتند، نقش امید و امیدآفرینی بود. ایشان شاعران را از مهم‌ترین امیدآفرینان جامعه می‌دانستند و چنین انتظاری نیز از آنان داشتند.



سیار در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نگاه ادبی رهبر جدید انقلاب اسلامی گفت: خوشحالیم که رهبر رشید و جوان انقلاب اسلامی نیز از نگاهی شاعرانه برخوردارند. اگرچه تاکنون شعری از ایشان نشنیده‌ایم، اما در متن‌هایی که منتشر شده، هم دقت و ظرافت کلامی و ادبی و هم نگاه شاعرانه به‌خوبی دیده می‌شود.



وی با اشاره به پیام رهبر جدید انقلاب اسلامی پس از شهادت رهبر شهید، خاطرنشان کرد: در همان متن آغازین، ایشان تصویری بسیار بزرگ و تأثیرگذار را به جامعه ادبی، فرهنگی، ملت ایران و جهان اسلام هدیه کردند؛ آنجا که فرمودند: «من پیکر آن بزرگوار را دیدم، کوهی بود از صلابت و شنیدم که مشت دست سالمش را گره کرده بود.»



این شاعر تأکید کرد: این نگاه شاعرانه و قدرت تصویرسازی در کلام را باید قدر دانست و امیدواریم بتوانیم این مسیر را ادامه دهیم و میراث فرهنگی و ادبی رهبر شهید را سرلوحه فعالیت‌های خود قرار دهیم.

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