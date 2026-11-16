به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ جنبش مقاومت اسلامی حماس از بیانیه مشترک وزرای خارجه انگلیس، استرالیا، کانادا و ایتالیا در خصوص وخامت فاجعه انسانی در غزه استقبال کرد.

در بیانیه حماس آمده است: ما تأکید می‌کنیم که اذعان بین‌المللی به حجم فاجعه انسانی در غزه، بیانگر شکست رژیم اشغالگر در سرپوش گذاشتن بر جنایت‌ها و تجاوزاتش است.

حماس افزود: ما خواهان تبدیل این مواضع به اقدامات عملی و اعمال فشار واقعی برای ملزم کردن رژیم اشغالگر به بازگشایی گذرگاه‌ها و ورود بی‌قید و شرط کمک‌ها به نوار غزه، توقف مجازات جمعی و مؤاخذه سران این رژیم به دلیل ارتکاب جنایت‌هایشان هستیم.

روز گذشته، وزیران امور خارجه انگلیس، ایتالیا، کانادا و استرالیا در بیانیه مشترکی که از سوی وزارت امور خارجه انگلیس منتشر شد، اعلام کردند که با فرارسیدن فصل زمستان، وضعیت انسانی در غزه به‌شدت بحرانی شده و سیلاب‌های اخیر بر رنج و مشکلات مردم این منطقه افزوده است.

در این بیانیه آمده است: «مردم غزه به‌شدت به سرپناه و کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند، اما ۱۵۰ هزار چادر و دیگر اقلام حیاتی در مرز متوقف شده‌اند و از ورود آن‌ها به غزه جلوگیری می‌شود».

وزیران امور خارجه چهار کشور با تأکید بر اینکه وضعیت کنونی قابل تغییر است، تصریح کردند که هنوز فرصت برای اقدام پیش از آغاز کامل فصل زمستان وجود دارد.

آن‌ها افزودند: «ما از اسرائیل می‌خواهیم که فوراً به تأخیرها پایان دهد و امکان دسترسی فوری، سریع و بدون مانع کمک‌های بشردوستانه به سراسر غزه را فراهم کند».

در ادامه این بیانیه تأکید شده است که گذرگاه‌های غزه باید بازگشایی شوند و رژیم صهیونیستی اجازه ورود چادرها و اقلام دارای کاربرد دوگانه را که برای عملیات بشردوستانه و بازسازی اولیه ضروری هستند، صادر کند.

وزیران امور خارجه انگلیس، ایتالیا، کانادا و استرالیا همچنین از همه طرف‌ها خواستند با رعایت آتش‌بس و تعهدات خود بر اساس حقوق بین‌الملل بشردوستانه، طرح جامع غزه را اجرا کرده و زمینه رساندن کمک‌ها به نیازمندان را فراهم کنند.

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