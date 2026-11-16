به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که برای شرکت در سی‌امین نشست شورای وزیران امور خارجه سازمان همکاری اقتصادی (اکو) در اسلام‌آباد پایتخت پاکستان حضور دارد، بعدازظهر امروز (دوشنبه) ۲۵ آبان‌ماه ۱۴۰۵ با محمد اسحاق‌دار، وزیر امور خارجه پاکستان، دیدار و گفت‌وگو کرد.

وزیر امور خارجه همچنین امروز در گفت‌وگویی با تلویزیون پاکستان با بیان اینکه به پاکستان به عنوان یک دوست خوب اعتماد داریم، درباره میانجی‌گری پاکستان بین ایران و آمریکا گفت: پاکستان در حال انجام کار خود است. موضوع بسیار پیچیده و دشوار است.

عراقچی همچنین در حاشیه این نشست با سراج‌الدین مهرالدین، وزیر خارجه تاجیکستان، گفت‌وگویی کوتاه داشت.

وزیر امور خارجه ایران همچنین امروز به صورت تلفنی با سرگئی لاوروف، وزیر خارجه فدراسیون روسیه، گفت‌وگو کرد.

بر اساس اعلام وزارت امور خارجه ایران، در این تماس تلفنی در خصوص آخرین تلاش‌ها و ابتکارات سیاسی و دیپلماتیک با هدف حفظ صلح و امنیت منطقه و جهان گفت‌وگو و رایزنی شد.

گفتنی است عراقچی و اسحاق‌دار چندی پیش نیز به صورت تلفنی درباره آخرین تحولات منطقه گفت‌وگو کرده بودند.

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