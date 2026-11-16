به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سید عمار حکیم، رئیس ائتلاف نیروهای ملی عراق، در پیامی به مناسبت سالروز شهادت حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا(سلام الله علیها) گفت: شخصیتی را یادآور می‌شویم که در مقام همسر، الگوی ایثار و در مقام مادر، مروج ارزش‌های بزرگ و فراتر از همه، مرجعی چنان مقتدر است که حتی مردان را در مسیر هدایت، راهنمایی می‌کرد.

«یَا فَاطِمَة، إِنَّ اللهَ لَیَغْضَبُ لِغَضَبِکِ وَیَرْضَی لِرِضَاکِ» الرسول الأعظم محمد (صلی الله علیه وآله وسلم)

«ای فاطمه، همانا خداوند از خشم تو خشمگین می‌شود و به رضایت تو خشنود می‌گردد»؛ پیامبر اعظم اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم).

در سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(علیها السلام)، شخصیتی را به یاد می‌آوریم که در تمامی نقش‌های خود درخشید؛ ایشان دختری بود که «مادرِ پدرش» (ام ابیها) بود و پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) را با محبت و مراقبت لبریز می‌کرد؛ همسری نمونه در حسن همسری و همراهی و مادری که ارزش‌های بزرگ و افق‌های گسترده را در فرزندان خود کاشت.

حضور ایشان تنها به محیط خانه محدود نشد، بلکه مرجعی اجتماعی، فکری و دینی بود که در پاسخ به پرسش‌ها به او رجوع می‌شد، تا جایی که برای مردان نیز همانند زنان، الگو گشت.

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