به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مسعود نجابتی، مدیر کانون هنر شیعی، در آیین بزرگداشت امین زبان و ادب پارسی و رونمایی از کتاب «از دفتر شعر امین» سروده‌های رهبر شهید انقلاب که در پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری برگزار شد، با تشریح روند طراحی و آماده‌سازی این اثر گفت: تلاش کردیم با انتخاب قالبی متناسب با محتوای کتاب و بهره‌گیری از ظرفیت هنر خوشنویسی و کتیبه‌نگاری، نخستین مواجهه مخاطب با این اثر را دلپذیرتر کنیم.

وی با اشاره به جایگاه کتاب به‌عنوان «معجزه دانایی» اظهار کرد: دانایی زمانی که قرار است به محصولی ملموس تبدیل شود و در اختیار مخاطب قرار گیرد، نیازمند ظاهری متناسب با محتوای خود است. آراستن کتاب و توجه به سنت کتاب‌سازی، وظیفه‌ای است که در شرایط امروز بر عهده طراحان گرافیک قرار گرفته و بنده نیز در این زمینه سهمی داشته‌ام.

نجابتی با بیان اینکه انتخاب قالب مناسب برای این کتاب از مهم‌ترین مراحل طراحی آن بود، افزود: با توجه به اینکه طراحی کتاب شعر برای ما تجربه‌ای تازه در انتشارات انقلاب اسلامی محسوب می‌شد، طبیعی بود که در ابتدا به سنت‌های کهن و زیبایی هنر خوشنویسی به‌عنوان خط رسمی و هویت ملی ایران توجه کنیم و آرایشی متناسب با این خط برای کتاب در نظر بگیریم.

مدیر کانون هنر شیعی ادامه داد: با این حال، در جلسات کارشناسی این دیدگاه مطرح شد که متأسفانه به دلایل مختلف، استفاده از خط نستعلیق و شیوه‌های سنتی آراستن کتاب، در شرایط فعلی بیشتر جنبه زیبایی و تزئینی پیدا کرده و شاید مخاطب، به‌ویژه نسل جوان، کمتر برای مطالعه روزمره به سراغ چنین کتاب‌هایی برود و بیشتر آنها را برای نگهداری در کتابخانه مناسب بداند.

وی با اشاره به تصمیم نهایی برای طراحی کتاب گفت: برای برطرف کردن این مسئله و در عین حال حفظ زیبایی اثر، تصمیم گرفته شد برای هر شعر، بیتی با نظر شورای محتوایی انتخاب شود و آن بیت در قالب اثر خوشنویسی در کتاب قرار گیرد.

نجابتی با اشاره به محدودیت زمانی برای آماده‌سازی این مجموعه اظهار کرد: به دلیل فرصت محدود، امکان سفارش جداگانه آثار به هنرمندان وجود نداشت؛ بنابراین کارگاهی با حضور هنرمندان شاخص حوزه خوشنویسی و کتیبه‌نگاری کشور برگزار شد و هر یک از هنرمندان، یکی از بیت‌های انتخاب‌شده را برای این کتاب به صورت اثر خوشنویسی اجرا کردند.

وی افزود: در نهایت، مجموعه این آثار در کنار یکدیگر قرار گرفت و کتاب به شکل کنونی آماده شد تا مخاطبان بتوانند آن را در اختیار داشته باشند.

مدیر کانون هنر شیعی در پایان با تأکید بر اهمیت ظاهر کتاب در ارتباط اولیه مخاطب با محتوا خاطرنشان کرد: نخستین مواجهه مخاطب با این معجزه دانایی از طریق ظاهر کتاب شکل می‌گیرد. تلاش ما در انتشارات انقلاب اسلامی طی سال‌های گذشته این بوده است که با توجه به مخاطبان فرهیخته و حرفه‌ای کتاب، این جلوه را دلپذیرتر کنیم و در عین حال زمینه ارتباط بیشتر عموم مردم با کتاب را فراهم آوریم.

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