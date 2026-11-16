به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دارالقرآن شهر خلنای بنگلادش با همت مرکز آموزش اسلامی این شهر و با هدف توسعه آموزش‌های قرآنی و فراهم‌کردن امکانات لازم برای آموزش حفظ قرآن کریم به کودکان و نوجوانان، فعالیت خود را آغاز کرد.

مراسم افتتاح این مرکز با حضور جمعی از علمای دینی، مبلغان اسلامی، خانواده‌های دانش‌آموزان و طلاب مرکز آموزش اسلامی برگزار شد.

در این مراسم، حجت‌الاسلام والمسلمین سید ابراهیم خلیل رضوی، رئیس شورای علمای امامیه بنگلادش، تأسیس دارالقرآن را اقدامی ارزشمند در عرصه دینی و آموزشی دانست و تأکید کرد که راه‌اندازی این مجموعه، فرصت‌های بیشتری را برای کودکان و نوجوانان فراهم می‌کند تا با حفظ قرآن کریم و فراگیری معارف آن آشنا شوند.

وی همچنین با اشاره به اهمیت تربیت قرآنی نسل جوان اظهار داشت: فعالیت این مرکز می‌تواند در آشنایی نسل جدید با آموزه‌های قرآن کریم، ارزش‌های اخلاقی و اصول و معارف دینی نقش مؤثری ایفا کند.

رئیس شورای علمای امامیه بنگلادش ابراز امیدواری کرد: دارالقرآن با گسترش فعالیت‌های آموزشی خود، زمینه ترویج فرهنگ قرآنی و آشنایی بیشتر نسل جوان با پیام و تعالیم قرآن کریم را فراهم سازد.

در پایان این مراسم، حاضران برای موفقیت این اقدام دینی و فرهنگی، افزایش توفیقات دست‌اندرکاران بخش حفظ قرآن کریم و رشد و توسعه هرچه بیشتر این مرکز آموزشی دعا کردند.

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