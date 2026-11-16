به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـحجت‌الاسلام والمسلمین قاسم روان‌بخش، نماینده مجلس شورای اسلامی شهر مقدس قم، در ادامه دوره نبرد وجودی ۲ که با همت مدرسه تشکیلاتی شهید چمران برگزار می‌شود، به تبیین ابعاد نبرد وجودی و نقش تشکل‌های مردمی در این عرصه پرداخت.

وی در این نشست که همزمان با ایام فاطمیه ایراد شد، با تاکید بر ماهیت موجودیتی تقابل کنونی، عبور از موانع را نیازمند انسجام ملی و تشکیلاتی فراگیر دانست.

روان‌بخش در ابتدای سخنان خود با تمایز قائل شدن میان جنگ‌های کلاسیک بر سر منافع و نبرد وجودی، تصریح کرد که دشمن در تقابل کنونی، موجودیت و بود و نبود ملت ایران و جبهه مقاومت را هدف قرار داده است.

وی با اشاره به اظهارات صریح مقامات آمریکایی و صهیونیستی مبنی بر نابودی ایران، تاکید کرد که در چنین نبردی، تسلیم شدن و امتیازدهی نه تنها راهگشا نیست، بلکه دشمن را برای زیاده‌خواهی بیشتر جری‌تر می‌کند.

نماینده مجلس شورای اسلامی با یادآوری تعبیر امام خمینی(ره) درباره رابطه آمریکا و ایران که آن را به رابطه گرگ و میش تشبیه کرده بودند، تنها راه مقابله با این زیاده‌خواهی را رسیدن به نقطه «بازدارندگی مطلق» دانست.

به گفته وی، این بازدارندگی بر دو پایه استوار است: پیشرفت همه‌جانبه برای قوی‌تر شدن ایران در تمامی عرصه‌ها (علمی، نظامی، اقتصادی) و حفظ انسجام و یکپارچگی اجتماعی.

حجت‌الاسلام روان‌بخش در بخش دیگری از سخنان خود، بر لزوم پرهیز از دوگانه‌سازی‌های کاذب سیاسی و حزبی در داخل کشور تاکید کرد.

وی با بیان اینکه دشمن در این نبرد، تفاوتی میان جریان‌های سیاسی قائل نمی‌شود، خواستار شکل‌گیری تشکیلاتی فراگیر با عنوان «بسیج میادین» شد؛ تشکیلاتی که بتواند آحاد ملت با هر سلیقه و گرایشی را برای دفاع از کیان ایران گرد هم آورد.

وی در پایان با اشاره به اهمیت کار جمعی و تشکیلاتی، نقش قم را به عنوان پایگاه فکری و عقیدتی انقلاب، در این جریان‌سازی بسیار مهم ارزیابی کرد.

نماینده مجلس ابراز امیدواری کرد که با همفکری و همدلی نیروهای دلسوز، راهکارهای عملی برای تقویت این گفتمان در جامعه تدوین و اجرا شود و قم بتواند بار دیگر در این حرکت، پیشگام و الگو برای سایر نقاط کشور باشد.

...................

پایان پیام/