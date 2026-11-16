به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وال‌استریت ژورنال در مطلبی گفت که بایدن در کتاب «به من قول بده، آمریکا» (Promise Me, America) روایتی از چهار سال حضور خود در کاخ سفید ارائه کرده و به تصمیم‌های مهم سیاست خارجی دولتش، از جمله خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان، پرداخته است.

رئیس‌جمهور پیشین آمریکا در این کتاب تأکید کرده است که همچنان از تصمیم خود برای پایان دادن به جنگ افغانستان دفاع می‌کند. او نوشته است: «اگر دوباره در چنین موقعیتی قرار بگیرم، همین تصمیم را می‌گیرم. پایان دادن به جنگ افغانستان کار درستی بود.»

با این حال، بایدن در روایت خود از مخالفت‌هایی در داخل دولتش با این تصمیم نیز سخن گفته است. به نوشته او، لوید آستین، وزیر دفاع وقت آمریکا، و ژنرال مارک میلی، رئیس وقت ستاد مشترک ارتش، هر دو درباره پیامدهای خروج نیروهای آمریکایی ابراز نگرانی کرده بودند.

بایدن همچنین گفته است به او اطمینان داده بودند که دولت افغانستان پس از خروج نیروهای آمریکایی می‌تواند به‌طور مستقل به فعالیت ادامه دهد و کابل دست‌کم تا شش ماه سقوط نخواهد کرد. اما این ارزیابی درست از آب درنیامد و به گفته او، «مهلت شش‌ماهه‌ای که به من وعده داده شده بود، ظرف چند روز از بین رفت».

رئیس‌جمهور پیشین آمریکا معتقد است فروپاشی سریع دولت افغانستان بر نظم و روند خروج نیروهای آمریکایی تأثیر جدی گذاشت و آن را آشفته‌تر کرد.

وال‌استریت ژورنال نوشته است کتاب خاطرات بایدن، افزون بر بررسی سیاست خارجی و عملکرد دولت او، به اختلافات سیاسی داخلی آمریکا و تصمیم جنجالی وی برای کناره‌گیری از رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۴ نیز می‌پردازد. این کتاب قرار است روز سه‌شنبه منتشر شود.

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