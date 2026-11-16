به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ فعالان طرفدار فلسطین، ورودی کارخانه مهمات‌سازی شرکت دیل در شرق آلمان را مسدود کرده و خواستار توقف فوری صادرات سلاح به رژیم اسرائیل شدند.

بر اساس گزارش خبرگزاری آناتولی، بیش از ۵۰ فعال در کارخانه «اشپریوِرک لوبن» تحصن و یک اعتراض چندروزه را آغاز کردند که توسط گروه «صلح‌آمیز علیه نسل‌کشی» سازماندهی شده بود.

این گروه مخالف همکاری‌های دیل دیفنس با البیت سیستمز و رافائل، به عنوان تولیدکنندگان اسرائیلی سلاح است.

این فعالان در بیانیه‌ای گفتند: این اعتراض تنها آغاز هفته اعتراضی گروه «صلح‌آمیز علیه نسل‌کشی» است. در روزهای آینده، ما می‌خواهیم اقدامات خود را تشدید کنیم و در مقابل کارخانه‌های اسلحه‌سازی بیشتری به خیابان‌ها برویم.

این گروه، دولت آلمان را به ادامه صدور مجوز صادرات سلاح به رژیم صهیونیستی با وجود جنگ غزه متهم کرد.

در این بیانیه آمده است: دولت ما همچنان به صدور مجوز صادرات سلاح به اسرائیل ادامه می‌دهد و خود را در نسل‌کشی شریک می‌کند. همه ما وظیفه داریم در برابر این مقاومت کنیم.

کارخانه مهمات‌سازی اشپریوِرک لوبن که قدمت آن به آلمان شرقی سابق برمی‌گردد، در سال ۲۰۲۴ توسط شرکت دفاعی دیل و گروه تاوبر خریداری شد. تولید مهمات در این مکان در تابستان ۲۰۲۶ از سر گرفته شد و قرار است تا سال ۲۰۲۷ عملیات تولید توپخانه و موشک گسترش یابد.

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