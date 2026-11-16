به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ جاسم محمد جعفر اعلام کرد: تصمیم افزایش نرخ دلار اشتباه بود و پیامدهای آن به‌طور مستقیم بر بازارهای داخلی اثر گذاشت و با افزایش قیمت کالاها، مواد اساسی و خدمات، شهروندان به‌ویژه اقشار کم‌درآمد را با فشارهای اقتصادی فزاینده‌ای روبه‌رو کرد.

وی در گفت‌وگو با خبرگزاری المعلومه تصریح کرد: این تصمیم به‌طور کامل اشتباه بود و ادعای درمان کسری بودجه از طریق افزایش قیمت دلار، غیرواقعی و دور از حقیقت بود.

وی افزود: افزایش نرخ دلار تنها بر کالاهای وارداتی اثر نگذاشت، بلکه بر تمام جنبه‌های زندگی روزمره نیز سایه انداخت و موجب کاهش شدید قدرت خرید حقوق و درآمدها شد. امروز شهروندان در تأمین نیازهای اولیه خود در میان موج گرانی با دشواری فزاینده‌ای روبه‌رو هستند و در حالی که نیاز خود را می‌بینند، از خرید آن ناتوانند.

این مقام اسبق عراقی بیان کرد: سیاست‌های اقتصادی و تصمیم‌های مربوط به نرخ ارز باید شرایط مردم و توان تحمل آنان را در نظر بگیرد؛ اما نتیجه این تصمیم‌ها، شکاف اجتماعی را عمیق‌تر کرد و بر فقر اقشار ضعیف افزود و فاصله میان کم‌درآمدها و اقشار ثروتمند را گسترده‌تر ساخت.

جعفر اشاره کرد: دولت مسئولیت رسیدگی به پیامدهای گرانی را بر عهده دارد و باید با اقدامات اقتصادی و نظارتی، تورم را کنترل و از قدرت خرید مردم حمایت کند، نه اینکه خانواده‌های عراقی را در مواجهه با پیامدهای افزایش هزینه‌های زندگی تنها بگذارد.

وی در پایان تأکید کرد: افزایش نرخ ارز سطح فقر را بالا برد و در مقابل، بر ثروت مسئولان، صاحبان بانک‌ها و سوداگران افزود.

وی افزود: راهکارهای بهتری وجود داشت که فشار کمتری بر شهروندان وارد می‌کرد، اما دولت مسیر ساده‌ای را انتخاب کرد که تنها فشار آن بر دوش مردم است.

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