به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رئیس‌جمهور آمریکا در سخنان خود در جمع خبرنگاران گفت: در جریان سفر به چین درباره خلع سلاح هسته‌ای و ایران و روسیه و اوکراین صحبت خواهیم کرد.

ترامپ همچنین درباره جنگ اوکراین اظهار داشت: معتقدم که پوتین در زمینه جنگ اوکراین امتیازهایی بدهد و در عین حال می‌تواند سخت‌گیرانه‌تر عمل کند.

او در ادامه گفت ممکن است در جریان سفر به چین با رئیس کره شمالی دیدار کند.

رئیس‌جمهور آمریکا در سخنانی با اشاره به رسوایی مدیرعامل انویدیا گفت: هر خانم زیبایی که از چین به کشورمان می‌آید می‌گویند که او یک جاسوس است.

ترامپ افزود: من نمی‌دانم که آیا آن خانم که با جنسن هوانگ در ارتباط بوده اصلاً جاسوس بوده است. من واقعاً این را نمی‌دانم.

خبرنگاری از ترامپ پرسید آیا نگران نیستید که پهپادهای ایرانی شما را هدف قرار دهند؟ ترامپ در پاسخ گفت: من نگران شما هستم؛ چون اگر آن‌ها مرا از پا درآورند، کار شما هم تمام است. مراقب باشید.

رئیس‌جمهور آمریکا در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره اینکه چه مسئولیتی در قبال توقف پروازهای روز جمعه در آمریکا بر عهده می‌گیرد، گفت: من هیچ مسئولیتی بر عهده نمی‌گیرم.

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